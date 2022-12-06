Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске
| Происшествия Эксклюзив 49
По последним данным, жертвами трагедии стали десять человек, из них четверо детей.
Фото: Алексей Андронов / ТАСС
Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до десяти. В распоряжении 5-tv.ru оказался список восьми жертв трагедии.
- Руслан З.
- Всеволод Г.
- Илья Р.
- Вячеслав З.
- Елена К.
- Любовь Г.
- Ярослав Ш.
- Виктор З.
Еще четверо взрослых с травмами находятся в больницах.
Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек остаются пропавшими после взрыва в пятиэтажке Нижневартовска.
Читайте также
-9° 773 мм рт. ст.
67%
67%
62.18
0.41 65.52
0.53
0.41 65.52
0.53
Нашли ошибку?