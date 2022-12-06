Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 49

По последним данным, жертвами трагедии стали десять человек, из них четверо детей.

Опубликован список погибших при взрыве в Нижневартовске

Фото: Алексей Андронов / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Число трагически погибших при взрыве в Нижневартовске выросло до десяти. В распоряжении 5-tv.ru оказался список восьми жертв трагедии.

  1. Руслан З.
  2. Всеволод Г.
  3. Илья Р.
  4. Вячеслав З.
  5. Елена К.
  6. Любовь Г.
  7. Ярослав Ш.
  8. Виктор З.

Еще четверо взрослых с травмами находятся в больницах.

Трагедия произошла в жилой пятиэтажке на улице Мира вечером 4 декабря. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На месте все еще работают спасатели, разбирая завалы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что семь человек остаются пропавшими после взрыва в пятиэтажке Нижневартовска.

-9° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
62.18
0.41 65.52
0.53
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Последние новости

16:29
Галкин* вышел на связь с поклонниками из-за финансовых трудностей
16:20
«Я ему разрешила все»: певица Анита Цой рассказала о частых изменах мужа
16:18
В Новошахтинске мужчина в камуфляже ранил полицейского: главное
16:09
Четкость и смекалка: как бойцы Росгвардии громят противника на Украине
16:03
Киркоров чуть не «убил» поклонницу цветами прямо на сцене — видео
15:52
Российские военные уничтожили свыше 80 боевиков ВСУ при попытках контратак в селах ДНР

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео