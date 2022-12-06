В результате обстрела в Донецке погибли три человека, еще 14 ранены

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Рита Миронова
Рита Миронова 26

Украинские войска выпустили по центру города не менее 14 снарядов.

В результате обстрела в Донецке погибли три человека, еще 14 ранены

Фото: ТАСС / Валентин Спринчак

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Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Число пострадавших при обстреле центра Донецка увеличилось до 14 человек, также трое погибли. Об этом сообщили в штабе теробороны Донецкой Народной Республики.

«В результате обстрела ВФУ Ворошиловского района Донецка погибли три человека, число раненых возросло до 14 мирных жителей», — написали в ведомстве.

Украинские националисты выпустили более 10 снарядов. Один из обстрелов пришелся на православный храм, где пострадала женщина. Под завалами разрушенных зданий находятся люди. Кроме того, от украинских обстрелов в городе загорелась газовая труба и полностью уничтожены десятки машин мирных жителей.

Сейчас на местах, куда прилетели украинские снаряды, работают спасательные службы. Местных жителей просят не покидать укрытий.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с очевидцами, которые пережили обстрел Донецка.

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