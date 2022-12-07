Россия обвинила Зеленского в игре жизнями украинцев и европейцев

Непрекращающиеся обстрелы Запорожской АЭС со стороны ВСУ создают риски техногенной аварии с радиационными выбросами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с середины июля обстреливают Запорожскую АЭС (ЗАЭС), создавая реальную угрозу ее безопасности и риски техногенной аварии с радиационными выбросами. Об этом заявила представитель РФ Наталья Кармазинская на заседании Генассамблеи ООН.

Она подчеркнула, что непрекращающиеся обстрелы со стороны ВСУ создают «риски техногенной аварии с радиационными выбросами». В пример Кармазинская привела удары по ядерному объекту 19 и 20 ноября, о которых российская сторона сообщила в официальных документах Совета безопасности и Генассамблеи ООН.

«Однако США и их союзники по-прежнему игнорируют происходящее и не спешат образумить режим Зеленского, который фактически играет жизнями не только своей страны, но и всего европейского континента», — заявила Кармазинская.

В свою очередь Россия сделала все возможное, чтобы обеспечить безопасность сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории ЗАЭС во время визита 1 сентября, отметила она.

Кармазинская напомнила, что по итогам поездки на станцию гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси предложил создать зону безопасности вокруг станции. Москва, по словам представителя РФ, принципиально согласна с этой инициативой, однако необходимо договориться о параметрах зоны безопасности, чтобы «это не привело к снижению степени ее защищенности и повышению угрозы совершения террористических актов».

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в конце ноября заявил, что Россия не собирается покидать территорию ЗАЭС и города Энергодара. Это же подтвердили и власти региона, отметив, что подобные домыслы исходят от украинских СМИ.

Известно, что работники станции подписали новые трудовые договоры, а сейчас получают российские паспорта и зарплатные карты. Само предприятие переведено в новое юридическое лицо, находится под контролем России и охраняется ее вооруженными силами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую Россию вывести военных с территории ЗАЭС.