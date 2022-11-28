Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС

Россия не собирается покидать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.

«Не нужно искать каких-то признаков там где их нет и быть не может», — заявил представитель Кремля, комментируя слова главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о якобы признаках подготовки ухода российских войск с ЗАЭС.

Стоит отметить, что ранее власти города Энергодар также опровергли слухи об уходе России с электростанции. Как заявили в администрации региона, подобные домыслы распространяют украинские СМИ.

Сейчас все работники АЭС подписали новые трудовые договоры, предприятие будет переведено в другое юридическое лицо. Все сотрудники получают российские паспорта и зарплатные карты. Несмотря на фейковую информацию киевского режима, электростанция находится под контролем России. Безопасность ее территории обеспечивается в полной мере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ЗАЭС предотвращен теракт националистов силами Росгвардии и спецслужб РФ.