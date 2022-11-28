Песков опроверг сообщения о планах РФ покинуть Энергодар и ЗАЭС
Несмотря на ложь киевского режима, электростанция полностью находится под контролем Москвы.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; 5-tv.ru
Россия не собирается покидать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ежедневного телефонного брифинга с журналистами.
«Не нужно искать каких-то признаков там где их нет и быть не может», — заявил представитель Кремля, комментируя слова главы украинского «Энергоатома» Петра Котина о якобы признаках подготовки ухода российских войск с ЗАЭС.
Стоит отметить, что ранее власти города Энергодар также опровергли слухи об уходе России с электростанции. Как заявили в администрации региона, подобные домыслы распространяют украинские СМИ.
Сейчас все работники АЭС подписали новые трудовые договоры, предприятие будет переведено в другое юридическое лицо. Все сотрудники получают российские паспорта и зарплатные карты. Несмотря на фейковую информацию киевского режима, электростанция находится под контролем России. Безопасность ее территории обеспечивается в полной мере.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на ЗАЭС предотвращен теракт националистов силами Росгвардии и спецслужб РФ.
- 28 нояб
- Российская армия отбила контратаки ВСУ на четырех направлениях в ЛНР и ДНР
- 28 нояб
- Минобороны сообщило об уничтожении более 100 боевиков ВСУ под Днепропетровском
- 28 нояб
- Поближе к печи и дровам: Кличко предложил киевлянам вернуться в древние времена
- 28 нояб
- Власти Энергодара отрицают планы российских военных покинуть ЗАЭС
- 28 нояб
- Защита Родины в воздухе и на земле: лучшее видео из зоны СВО за день
- 28 нояб
- ВС РФ отразили атаки ВСУ в районах Соледара, Опытное, Курдюмовки и Майорска
- 28 нояб
- The New York Times: ВСУ понесли большие потери под Артемовском
- 28 нояб
- В Великобритании объяснили, чем для Зеленского обернется попытка захвата Крыма
- 27 нояб
- Фанаты разных ФК объединились в группировку «Эспаньола» в зоне СВО РФ на Украине
- 27 нояб
- Добровольца не пустили в саратовский бар из-за военной формы
Читайте также
93%
0.09 62.88
0.10
Нашли ошибку?