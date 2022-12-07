Упущенная жизнь: врач рассказала, как побороть страх перед будущим

Решаться на новое трудно, но страх необходимо прорабатывать, иначе жизнь станет вечным ожиданием.

Каждому человеку хорошо знаком страх перед неизвестным, тревога из-за принятия нового решения. Оставаться на старом, привычном месте хочется всегда, но зачастую жизнь вынуждает менять обстоятельства и отказывать от старого. Смена работы или места жительства, разговор «начистоту» с близким человеком, поход к новому врачу — все это может вызывать тихий ужас. Поэтому в психологии существует так называемый «синдром упущенной (отложенной) жизни», когда человек из-за страха «топчется» на одном месте и упускает замечательные возможности.

Гештальт-терапевт Олеся Шипилова в беседе с aif.ru рассказала, почему мы боимся неизведанного и как решиться на новый шаг, не травмируя свою психику. Как объяснила специалист, страх выполняет защитную функцию и оберегает от опасности. Но одновременно с этим он может помешать двигаться вперед, так как все новое может рассматриваться как опасность.

При этом, отмечает терапевт, существуют две крайности людей: кто-то бросается вперед сломя голову и «рубит с плеча», а кто-то годами ждет, когда ему «упадет в руки» идеальная возможность в самое подходящее время. Как же найти золотую середину?

«Чтобы не засидеться до старости, человеку необходимо научиться опираться на то, что у него есть только здесь и сейчас, подкрепляя это „сейчас“ своим возбуждением и витальным желанием, которые идут рядом со страхом, и попробовать что-то новое», — рассказала Олеся Шипилова.

Кроме того, гештальт-терапевт подчеркнула, что есть несколько видов страха. К примеру, страх-оберег подсказывает человеку, что решение небезопасно и нужно отойти назад, а страх-препятствие может быть отголоском барьеров в воспитании, которые в самостоятельной жизни не так нужны. Так, мать-одиночка с ипотекой боится потерять работу, потому что это действительно приведет к большим трудностям. А человек, которому в детстве родители говорили «никогда не спорь» во взрослой жизни боится кому-либо перечить, но потом осознает, что этот страх ему мешает и лучше от него поскорее избавиться.

«Те, кто готов принимать любой результат своих действий, верят, что силы есть, пробуют до тех пор, пока не найдут верное решение», — объяснила Шипилова.

Чтобы тревога и страх не парализовали тело и душу, необходимо отказаться от обобщающих понятий: «ничего не получится», «я все делаю плохо», «все меня осудят».

«Такие речевые обороты выражения страха тотально блокируют систему жизнеобеспечения. Нет ни единого шанса с ними справиться. В таком случае хорошо бы детально рассмотреть, что скрывается за утверждениями «все» или «ничего», — дала совет гештальт-терапевт.

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