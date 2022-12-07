Путин наградил депутата парламента ДНР Пирогову орденом Мужества посмертно

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно депутата Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Марию Пирогову, погибшую при обстреле Донецка. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении служебного долга, наградить орденом Мужества Пирогову Марию Владимировну — депутата Народного совета Донецкой народной республики — парламента Донецкой народной республики, волонтера (посмертно)», — говорится в документе.

Накануне о гибели Марии Пироговой в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщило Донецкое агентство новостей (ДАН).

Депутат известна на родине гуманитарными миссиями в города Донбасса, организацией творческих мастер-классов в рамках программы «Дети Республики» и ведением Telegram-канала о помощи людям, пострадавшим из-за конфликта в Донбассе.

Соболезнования в связи с гибелью Пироговой выразил врио главы ДНР Денис Пушилин. Он отметил, что депутат только в прошлом году окончила Донецкую музыкальную академию по классу джазового вокала и сама писала музыку.

Помогать землякам Пирогова начала с 2014 года, когда ей был всего 21 год. Девушка собирала вещи и развозила их нуждающимся, бесстрашно отправляясь в самые опасные точки. Также она была инициатором акции «Дерево желаний», в рамках которой исполнились мечты тысяч детей, отметил Пушилин.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате обстрела в Донецке погибли три человека, еще 14 ранены.