Вот кто воюет за Зеленского: Захарова заявила об изнасиловании польскими наемниками украинок

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Захарова прокомментировала изнасилование польскими наемниками жительниц Николаева

Вот кто воюет за Зеленского: Захарова заявила об изнасиловании польскими наемниками украинок

Фото: www.globallookpress.com / Serhii Hudakukrinform

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Дипломат сравнила иностранных «защитников» Киева со средневековыми ландскнехтами.

Украинцам еще только предстоит в полной мере испытать на себе зверства иностранных наемников, которые едут к ним со всего света якобы защищать от «агрессивных» русских. Об этом жителей Незалежной предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем Telegram-канале она прокомментировала новость о том, что дислоцированные в украинском Николаеве боевики из Польши надругались над местными девушками.

«Неудивительно. Кто еще, кроме людей такого рода, поедет воевать за Зеленского? Мы еще услышим много о ворах, мародерах и насильниках, извращенцах, приехавших с интернациональной помощью для неонацистов», — написала дипломат.

Она обратила внимание на показательную реакцию полиции Николаева, которая отказалась возбуждать уголовные дела против поляков-насильников, сославшись на прямое указание Киева. Захарова напомнила, что в истории подобное уже случалось неоднократно.

«Сколько раз в Средневековье кондотьеры и ландскнехты, нанятые феодалом, вместо того, чтобы сражаться с противником, отыгрывались на куда более доступной жертве — местном мирном населении… Западные ценности как они есть», — резюмировала представитель МИД РФ.

До этого житель Николаева сообщил об изнасиловании двух местных девушек наемниками из Польши. При этом сотрудники правоохранительных органов даже не пытались привлечь к ответственности преступников, следуя прямому указанию киевского режима закрывать глаза на преступления иностранцев, воюющих на стороне украинских боевиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Харьковом были уничтожены до 200 польских наемников.

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