Бонус от государства: кто получит доплаты в 2023 году

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Голикова: на доплаты медикам в 2023 году предусмотрено более 152 млрд рублей

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Меры поддержки бюджетников озвучила вице-премьер Татьяна Голикова.

И в продолжение темы поддержки российских медиков, о которой говорил президент.

В общей сложности, на доплаты им в следующем году потратят почти 152,5 миллиарда рублей. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Итак, врачи и медсестры районных больниц будут получать ежемесячные надбавки от четырех до восемнадцати с половиной тысяч рублей, а те, кто трудится в поликлиниках — от шести с половиной до четырнадцати с половиной тысяч.

Врачи скорой помощи смогут рассчитывать на прибавку к зарплате в одиннадцать с половиной тысяч рублей. А доход их коллег медсестер и фельдшеров увеличится на семь тысяч.

«С 2021 года регионами реализуются программы модернизации первичного звена здравоохранения. И сегодня многие регионы испытывают недостаток кадров. По предложению правительства президентом страны принято решение об установлении начиная с 1 января 2023 специальных доплат тем, кто трудится, в центральных районных и районных больницах и на скорой медицинской помощи», — рассказала Голикова.

Ранее 5-tv.ru писал, какие новые меры поддержки для многодетных семей появятся с 2023 года.

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