На Пятом канале акция «День добрых дел» для Беллы Зеляниной

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Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

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Срочная операция необходима четырехлетней Белле из Северодвинска. У девочки ДЦП, и осталось совсем немного времени: если не вмешаются хирурги, она никогда не сможет ходить. Но стоимость лечения — больше миллиона рублей. Нужна наша с вами поддержка.

Сегодня на Пятом канале — «День добрых дел». Просто отправьте СМС на короткий номер 7511 с суммой пожертвования. Или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Улыбка, лучи которой проходят сквозь объектив телекамеры и отражаются на каждом, кто смотрит на четырехлетнюю Беллу. Она охотно показывает свои рисунки. И рассудительно замечает: надо бы еще потренироваться.

«У меня получаются какие-то каляки-маляки, но я стараюсь делать лучше», — заверила усердная Белла.

Под рукой всегда журналы с задачками на сообразительность, мозаика, пазлы. Более активные развлечения — пока только в мечтах. Из-за ДЦП передвигаться по больничным коридорам удается только с маминой помощью. Диагноз поставили, когда малышке было восемь месяцев.

«Нам все казалось, что они ошибаются. Нет-нет, вот сейчас она перевернется, сейчас она сядет, все этапы пойдут. Просто какая-то маленькая задержка, просто какая-то ошибка», — вспомнила мама девочки Ирина Зелянина.

А ведь родилась Белла точно в срок. И по всем показателям — абсолютно здоровая. Когда возникли первые нарушения моторного развития, родители еще не представляли, что недуг окажется настолько тяжелым.

«Повышенный тонус в мышцах мешает девочке передвигаться, общаться со сверстниками, она испытывает боль. И эта симптоматика с возрастом нарастает, особенно в те периоды, когда идет скачкообразное увеличение роста», — пояснил Дмитрий Зиненко, заведующий отделением нейрохирургии Института педиатрии имени Ю. Е. Вельтищева.

С каким трудом слушаются ноги. Даже в ходунках. Мама всегда готова подхватить. Она рядом 24 часа в сутки. Хотя на ней еще заботы о старшем сыне. Папу дети видят намного реже — ему приходится много работать, реабилитация требует больших затрат.

В маленьком Северодвинске реабилитационных центров для детей с ДЦП нет. Приходится ездить к специалистам в другие города. Здесь Белла учится держать равновесие. Со стойкостью, которой позавидуют многие.

Кардинально изменить ее жизнь могут московские нейрохирурги. Они готовы сделать селективную дорсальную ризотомию — такая операция должна нормализовать тонус в мышцах ног. Откладывать нельзя. У девочки уже страдают суставы.

«У нас такое заболевание — оно считается не прогрессирующим, но появляются вторичные осложнения. И у нас уже появился подвивых головки тазобедренного сустава именно из-за спастики», — рассказала Ирина Зелянина.

Еще пару лет назад такая операция длилась шесть с лишним часов. Теперь врачи справляются за полтора. Совсем скоро маленький пациент уже может вставать. И опять начинать реабилитацию. Но все это снова требует денег — 1,12 миллиона рублей. Для этой семьи — неподъемная сумма.

«Я верю в людей, в их добрые сердца. В то, что люди помогут нам», — призналась мама девочки.

Сама Белла о шансах ходить без посторонней помощи знает. И про операцию, и про то, что потом вновь усиленные занятия. Но она готова. Смелая Белла.

«Хочу научиться ходить. Не сразу буду ходить, но буду учиться», — решительно настроена девочка.

Если не упустить время и возможность, уже через год о тонусе можно будет забыть. А там недалеко и до первой школьной линейки, на которую Белла сможет пойти уверенным шагом.

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