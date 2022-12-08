Женщина погибла в пожаре на Юго-Западе Москвы

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Огнем были охвачены две квартиры жилого дома.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Один человек погиб при пожаре на Юго-Западе Москвы.

Огонь вспыхнул на 8 этаже жилого дома и очень быстро перекинулся на 9-й.

К приезду экстренных служб пламя вырывалось из окон, понадобилось примерно полчаса, чтобы полностью его потушить.

А после ликвидации пожара на балконе нашли тело женщины.

Еще троим жильцам понадобилась помощь врачей.

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