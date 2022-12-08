Женщина погибла в пожаре на Юго-Западе Москвы
Огнем были охвачены две квартиры жилого дома.
Фото, видео: 5-tv.ru
Один человек погиб при пожаре на Юго-Западе Москвы.
Огонь вспыхнул на 8 этаже жилого дома и очень быстро перекинулся на 9-й.
К приезду экстренных служб пламя вырывалось из окон, понадобилось примерно полчаса, чтобы полностью его потушить.
А после ликвидации пожара на балконе нашли тело женщины.
Еще троим жильцам понадобилась помощь врачей.
Читайте также
-9° 764 мм рт. ст.
79%
79%
62.94
0.03 65.90
-0.21
0.03 65.90
-0.21
Нашли ошибку?