Женщина погибла в пожаре на Юго-Западе Москвы

Один человек погиб при пожаре на Юго-Западе Москвы.

Огонь вспыхнул на 8 этаже жилого дома и очень быстро перекинулся на 9-й.

К приезду экстренных служб пламя вырывалось из окон, понадобилось примерно полчаса, чтобы полностью его потушить.

А после ликвидации пожара на балконе нашли тело женщины.

Еще троим жильцам понадобилась помощь врачей.