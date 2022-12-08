ВСУ выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS в ЛНР с начала спецоперации
Зверства киевского режима привели к гибели десятков мирных жителей. Среди них — маленькие дети.
Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции выпустили 544 снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).
Как сообщили представители ведомства, за последние несколько месяцев совершили 1299 обстрелов территории ЛНР с использованием тяжелого вооружения. Это привело к гибели мирного населения. 141 гражданин ЛНР погиб в результате обстрелов, 423 человека были ранены.
«Жертвами агрессии за вышеуказанный период стали 564 мирных жителя, из которых 141 человек погиб и 423 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 29 получили ранения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители.
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