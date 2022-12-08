ВСУ выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS в ЛНР с начала спецоперации

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 18

Зверства киевского режима привели к гибели десятков мирных жителей. Среди них — маленькие дети.

ВСУ выпустили 544 снаряда из РСЗО HIMARS в ЛНР с начала спецоперации

Фото: www.globallookpress.com / Senior Airman Beaux Hebert

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время специальной военной операции выпустили 544 снаряда из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов (СЦКК).

Как сообщили представители ведомства, за последние несколько месяцев совершили 1299 обстрелов территории ЛНР с использованием тяжелого вооружения. Это привело к гибели мирного населения. 141 гражданин ЛНР погиб в результате обстрелов, 423 человека были ранены.

«Жертвами агрессии за вышеуказанный период стали 564 мирных жителя, из которых 141 человек погиб и 423 получили ранения. В результате обстрелов семь детей погибли и 29 получили ранения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту мирного населения, а также демилитаризацию и денацификацию киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ВСУ обстреляли церковь под Лисичанском, в которой укрывались жители.

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