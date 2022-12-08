Сосудистые катастрофы: что происходит с венами после ковида

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 194

Хирург Дмитрий Некрасов: после ковида нужно пройти курс реабилитации

Фото, видео: www.globallookpress.com / Annette Riedl; 5-tv.ru

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Всем пациентам, которые перенесли ковид, следует обратиться за помощью и пройти курс реабилитационной терапии.

Сегодня стало известно о том, что народный артист РФ Николай Басков перенес тяжелую операцию. Многие утверждают, что у него проблемы с венами из-за перенесенного ковида.

Сосудистый хирург Дмитрий Некрасов рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru о том, как можно уберечь свои вены после перенесенного ковида.

«Очень многие интересуются, что такое постковидный синдром и что вообще может произойти после ковида. К сожалению, ковид — очень коварное заболевание. Казалось бы, вы его перенесли в легкой форме и все у вас хорошо, но последствия могут быть самыми печальными. Прежде всего, повреждается внутренняя оболочка сосудов. Почему это происходит? Потому что вирус повреждает сам эндотелий — то есть внутреннюю выстилку сосудов, вызывает воспалительную реакцию этой внутренней оболочки. Если есть воспаление, значит повышен риск тромбообразования. К сожалению, такое тоже случается», — заключил хирург.

По словам врача, это может произойти у тех людей, которые изначально имели проблемы с сосудистой системой. У таких людей частые проблемы — тромбофлебит, резкое ухудшение поступления крови в конечности — ишемия. Не исключена проблема инсульта. Такие сосудистые катастрофы могут случаться после ковидной инфекции.

Как с этим бороться?

По словам врача, все зависит от тяжести коронавирусной инфекции. Однако, в любом случае, это могут быть препараты улучшающие микроциркуляцию или разжижающие кровь. Но их надо строго применять по назначению врача.

«Поэтому я настоятельно рекомендую всем пациентам, которые перенесли ковид, обратиться за помощью и пройти курс реабилитационной терапии, а также оставаться жизнерадостными очень долгое время», — добавил Некрасов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Басков, прихрамывая, вышел на сцену после операции.

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