Виктор Бут дал первый комментарий после возвращения в РФ: «Я верил и не сомневался»

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Игорь Рязов
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Виктор Бут поблагодарил всех за помощь после возвращения в Россию

Виктор Бут дал первый комментарий после возвращения в РФ: «Я верил и не сомневался»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

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Предприниматель провел в американской тюрьме почти 15 лет. Самолет с ним на борту приземлился на родине вечером 9 декабря.

Россиянин Виктор Бут дал первый комментарий после обмена на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и возвращения в Россию. Самолет с ним на борту приземлился на родине вечером 9 декабря. Вскоре с ним удалось поговорить журналистам 5-tv.ru.

— Скажите, пожалуйста, вы знали, что этот день настанет?

Я верил и не сомневался, что он настанет.

— Кому вы благодарны за свое освобождение?

Наверное, всем. Супруге в первую очередь. Маме и правительству за поддержку и за помощь.

Большое спасибо всем, кто участвовал, кто помогал, кто непосредственно был заинтересован. Я просто неимоверно рад, я получал столько много писем. К сожалению, я на многие не мог ответить. Но тем не менее спасибо всем, кто поддерживал меня в этот трудный час.

В момент этого разговора вместе с Виктором Бутом была его жена Алла. Она тоже дала небольшой комментарий.

«Мы благодарны правительству, президенту, МИД РФ и вообще всем. Мы сейчас говорили с послом только что, с Анатолием Ивановичем (Антоновым — Прим. ред.)», — сказала Алла Бут.

Российский предприниматель Виктор Бут был задержан в марте 2008 года в отеле Бангкока. За океаном его приговорили к 25 годам тюрьмы по обвинению в торговле оружием. Почти 15 из них он отсидел за решеткой, но так и не признал своей вины.

Обменяли предпринимателя на скандально известную баскетболистку Бриттни Грайнер, которую в феврале 2022 года задержали в «Шереметьево» с гашишным маслом, оборот которого в России запрещен, так как считается наркотическим средством. Российский суд приговорил спортсменку к девяти годам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры обмена россиянина Бута на американку Грайнер в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ).

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