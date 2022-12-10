Некоторые люди обладают избегающе-зависимым поведением. Избегают реальной помощи, но зависят от алкоголя.

Эпидемия и карантин приучили людей к работе из дома, а выход в офис превратился в настоящее испытание. Многие стремятся остаться на удаленке навсегда, однако это может быть опасно для психики и здоровья. В частности, удаленка увеличивает риск развития алкогольной зависимости. Психиатр Антон Бек рассказал 5-tv.ru, кто и почему спивается при работе в онлайн-формате.

По словам эксперта, удаленка сама по себе сильно влияет на человека, снижает адаптационные процессы психики. И если здоровый человек в силах сам справиться с этим, то зависимому понадобится помощь.

«Проблема людей, которые употребляют алкоголь или какие-то другие препараты, у которых есть уже какие-то расстройства, заключается в том, что их адаптационные механизмы слабее, и, соответственно, быстрее стресс их долбит», — подчеркнул врач.

Антон Бек сообщил, что во время перехода на удаленку организм может испытывать сильный стресс, в условиях которого происходит ускорение развития зависимости.

«Люди, которые, например, употребляли алкоголь по праздникам, начинают пить его по выходным. Те люди, которые пили во выходным, по пятницам, начинают употреблять каждый день, либо переходят в запойное употребление алкоголя. Происходит усугубление», — отметил психиатр.

Эксперт объяснил, что склонные к зависимости люди обладают «избегающе-зависимым» поведением. Это означает, что они любую причину превращают в повод выпить. Больной зуб, страх, тревога, ссора, депрессия — все это заставляет человека схватиться за бутылку. По словам врача, психика просто не выдерживает таких нагрузок, а человек продолжает избегать реальной помощи .

«Вот это избегающее поведение и усугубляет течение их зависимости. То есть, если бы они продолжали ходить на работу, их алкоголизация до второй и третьей стадии могла бы длиться годами, а из-за такого напора стресса происходит ускорение развития зависимости у человека», — заключил Бек.

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