🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 декабря, растущая Луна в Раке рекомендует всем знакам зодиака советует тщательно следить за тем, что и кому они говорят: слова сегодня обладают особо разрушительной силой. Можно легко испортить себе репутацию и карму, запустив неправдивую сплетню или спровоцировав скандал на ровном месте.

♈ Овен

Ваше главное слово на сегодня — «нет». Нужно учиться отказываться от того, что не входит в ваши трудовые обязанности или идет вразрез с вашими интересами. Иначе под конец дня представители знака ощутят себя выжатыми половыми тряпками, об которых вытерли ноги все, кому не лень.

Космический совет: ваше главное слово на сегодня — «нет».

♉ Телец

Сегодня стоит держать себя не просто в руках — в ежовых рукавицах. Вокруг будет много соблазнов — и только интуиция и здравый смысл подскажут, на какие из них стоит сказать «да».

Космический совет: прислушайтесь к своей интуиции.

♊ Близнецы

В эти лунные сутки представителям знака зодиака придется доказывать свою компетентность. Впрочем, назначить экзамен или какие-либо тесты именно на этот день — хорошая идея: Вселенная на вашей и подскажет в нужный момент.

Космический совет: смело доказывайте свою компетентность.

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♋ Рак

Сегодня для вас помощник в делах — хорошее настроение. Вы благодушны, расслаблены и полны обаяния. Вселенная это чувствует, и отвечает взаимностью: многие дела в эти сутки решаются будто сами по себе.

Космический совет: пребывайте в отличном настроении!

♌ Лев

Девиз дня — осторожность и бдительность! Представители знака рискуют сегодня стать жертвой сплетен или оказаться втянутыми в сомнительную аферу. Поэтому держите ушки на макушке: внимательно слушайте, что о вас говорят за спиной — и не слишком доверяйте тому, что говорят в глаза.

Космический совет: будьте осторожны и бдительны.

♍ Дева

Отличный день для романтики. Одиноким представителям знака зодиака стоит поискать свое счастье, отправившись на прогулку или в другое интересное место. А тем, кто уже находится в отношениях — звезды настойчиво нашептывают побаловать вниманием своих половинок.

Космический совет: уделите внимание своему партнеру.

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♎ Весы

День категорически не подходит для решения рабочих вопросов: все будет идти через пень-колоду — это будет бесить представителей знака — что в свою очередь будет отражаться на их работоспособности и эффективности не лучшим образом.

Космический совет: забудьте о работе.

♏ Скорпион

Сегодня вы с легкостью увлечете за собой окружающих: красноречие и вкусные идеи будут действовать на людей, как свет лампы на мотыльков. Вот только стоит быть осторожнее со своими обещаниями: высока вероятность, что их реализацию не хватит ни сил, ни энтузиазма.

Космический совет: не разбрасывайтесь обещаниями.

♐ Стрелец

Это отличный день для планирования и мечтаний, а вот для практической реализации этих идей период совсем неподходящий. Любой идеи стоит дать «настояться» — а потом взглянуть на нее более трезвым критичным взглядом. Это убережет от многих ошибок и денежных трат.

Космический совет: относитесь к собственным идеям более критично.

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♑ Козерог

Вас ждет эмоциональный шторм: показатели барометра чувств будут скакать, как у беременных. И тут одно из двух: либо направить весь внутренний «океан» на какое-то важное дело; либо взять себя в руки и жестко контролировать свое поведение.

Космический совет: контролируйте свое поведение.

♒ Водолей

Кому сегодня стоит быть особенно осторожным с деньгами — так это Водолеям. По любому финансовому вопросу сейчас стоит советоваться с опытным товарищем или даже профессионалом.

Космический совет: соблюдайте осторожность в финансовых вопросах.

♊ Рыбы

День не подходит для важных решений. Также не стоит кидаться выполнять каждое поручение сломя голову: планы рискуют быстро поменяться — и окажется, что весь труд был напрасен. Это касается и дорогостоящих покупок. Лучшая линия поведения — провести день неспешно, расслабленно и максимально приятно для себя.

Космический совет: позвольте себе расслабиться по-настоящему.

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