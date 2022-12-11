Судимая за выброшенного ребенка москвичка вновь оставила ребенка в подъезде

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

По горячим следам правоохранителям удалось задержать женщину. Ребенка она родила около недели назад.

Судимая за выброшенного ребенка москвичка вновь оставила ребенка в подъезде

Фото: www.globallookpress.com / Michael Weber

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В одном из московских подъездов на улице Паромная найдена грудная девочка. Малышка лежала завернутая в одеяло в холодном подъезде. Об этом сообщила прокуратура города. Правоохранителям по горячим следам удалось задержать мать ребенка.

По данным источника 5-tv.ru, малышку в минувшую субботу обнаружил местный житель. Девочка спокойно лежала в одеяло. Как выяснили следователи, ребенок родился около недели назад. Видимых телесных повреждений не обнаружено. Ее мамой оказалась 41-летняя женщина. К подъезду она приехала на такси, спокойно вышла, держа на руках дочку. Зашла в подъезд, положила конверт с новорожденной в подъезде и ушла.

МладенецМалышка спокойно лежала в подъезде. Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Женщину уже задержали. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство. Кроме того, правоохранители выяснили, что в 2014 году она также бросила другого своего ребенка в подъезде дома в Чертаново, за что была судима.

Новорожденную девочку отправили в медицинское учреждение. Она находится под наблюдением врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жительница Обнинска месяц прятала в чемодане тело умершего грудного сына.

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