«Третий лишний»: почему родители портят брак

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 5 127

Сексолог: родителей нельзя пускать в свою личную жизнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт Харламова и Асмус

На примере звездной парочки, сексолог поделилась советами о том, что делать, чтобы не допускать родителей в свою жизнь.

Вчера стало известно о том, что в скандале с Гариком Харламовым и Кристиной Асмус присутствует мама артиста. О том, почему родители могут поссорить влюбленных и разрушить семью, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала Александра Миллер, практикующий психолог-сексолог.

По ее словам, жизнь с родителями только портит отношения.

«Поэтому нельзя вообще жить с родителями, ни в каком вообще ключе. Даже когда молодые семьи обращаются ко мне и говорят, что, ну, вот у нас нет возможности нанять няню, поэтому нам мама помогает с маленьким ребенком», — говорит сексолог.

Миллер уверяет, что никого третьего в отношения допускать нельзя. Люди часто ссорятся, но когда это происходит, если кто-то другой навязывает свое мнение — это вносит деструктив. Более того, это даже влияет на тех людей, которые по своей природе не внушаемы.

«Переплатите, заплатите, устройтесь на десять работ, но ни в коем случае не надо жить с родителями. Они все равно будут совать нос, почему пришел-ушел, почему кто, кому, что сказал», — добавила эксперт.

Однако в таких ситуациях есть еще одна сторона — это дети. Особенно, если родители постоянно ссорятся. Как быть тем родителям, которые не хотят, чтобы их ребенок пострадал от их же личных проблем?

«Все зависит, насколько эта личность взрослая. Ведь может до конца жизни прожить человек и не стать взрослым. Но когда он умеет с позиций взрослого общаться, то вполне можно выстроить взрослые отношения со своей второй половиной, с которой ты развелся. И, таким образом, дети даже более счастливы. А когда родители не могут жить вместе — они создают мнимую иллюзию брака», — заключила Миллер.

Также сексолог добавила, что все напряжение от родителей считывается, поэтому лучше сохранить хорошие отношения, но разойтись.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как мать Гарика Харламова вмешалась в скандал с Асмус.

Тема:
Конфликт Харламова и Асмус
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