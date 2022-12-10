Не хотят или не могут: почему устроившие скандал Харламов и Асмус не разъедутся?
Риелтор Храмцов: проблемы с землей являются причиной совместного проживания Харламова и Асмус
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Юморист и актриса после развода продолжили жить на одной территории. При этом выяснять отношения решили не за столом на кухне, а публично.
Риелтор Максим Храмцов назвал четыре причины, по которым Гарик Харламов и Кристина Асмус на протяжении двух лет не могут разъехаться. Напомним, конфликт между бывшими возлюбленными разгорелся на днях. Все началось с истории, которую юморист поведал публике. Он признался, находясь в браке с актрисой, из-за плохого самочувствия не успел добежать до уборной, и все содержимое желудка оказалось на полу. Все это случилось в том доме, который он оставил бывшей возлюбленной после развода.
Такое откровение задело Асмус. Знаменитость в ответ рассказала некоторые детали их жизни. По ее словам, комик не оставлял ей весь дом. Да и вообще, угрожая, запретил съезжать. Одним словом, у каждого своя правда и свое видение причин разлада в личных отношениях. Но, по мнению риелтора, есть некоторые финансовые основания того, что Асмус и Харламов продолжают жить вместе.
Одной из причин может быть то, что в последнее время люди неохотно инвестируют деньги в жилье. Если, конечно, недвижимость не покупается для личного пользования.
«В итоге дома, которые стоят по 100-120 миллионов рублей, уходят со скидкой до 10-20%. Возможно, собственники не хотят терять деньги», — объяснил Храмцов в беседе с Woman.ru.
Другой причиной может быть то, что дом заложен под кредитование оборотных средств. У Харламова имеется бизнес. В таком случае сделки по продажи дома невозможны.
«Невозможны они и в том случае, если есть какие-то иски по взысканию долгов. Тогда регистрационные действия с недвижимостью заморожены, а значит, дом не продать», — сказал эксперт.
Также, возможно, знаменитости не могут продать дом из-за проблем с землей. Практика не редкая. Многие россияне часто при покупке дома сталкиваются с тем, что земельные участки неправильно оформлены. Это блокирует дальнейшие сделки.
Кроме того, есть и четвертая причина — отсутствие денег у Харламова для выкупа дома. Его он приобрел в 2014 году, уже находясь в браке с Асмус. Возможно, расставаясь, пара договорилась, что юморист выкупит долю актрисы. А это не меньше 50 миллионов рублей. Разводились знаменитости в 2020 году. Именно тогда и началась пандемия коронавируса, заработки артистов заметно поубавились. Спустя два года знаменитости так и не вернули себе былые доходы. Возможно, это и угнетает Харламова, и является главной причиной того, что актриса и комик продолжают жить на одной территории.
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