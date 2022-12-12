🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 декабря, убывающая Луна во Льве советует некоторым знакам уделить больше времени себе.

♈ Овен

В вашу жизнь приходят перемены, но вы почему-то не стремитесь их приветствовать. Между тем, перед вами раскрываются новые возможности. Да, чем-то придется пожертвовать, но не стоит бояться. Впереди — свершения, которых вы ждали, о которых мечтали. Взвесьте все за и против, и примите решение.

Космический совет: не упускайте возможности, которые вам открываются.

♉ Телец

Вам кажется, что все вокруг вас похоже на хаос: многие привычные вещи выходят из-под контроля, вы не чувствуете твердой почвы под ногами. Задумайтесь, что привело вас сюда? Что стало отправной точкой вашего кошмара? Возможно, вам следует очистить свое окружение от лишних людей, которые сбивают вас с толку.

Космический совет: присмотритесь к своему окружению.

♊ Близнецы

Вас закрутило в предновогодней гонке. Но, увы, вы не бегаете по магазинам в поисках подарков, а усердно трудитесь. Пора сделать паузу. Оторвитесь от дел и уделите внимание близким. Иногда они нуждаются в проявлении к ним любви. Проведите вечер с любимым человеком, дайте ему почувствовать, что он вам нужен.

Космический совет: оторвитесь от дел и проведите вечер с близкими.

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♋ Рак

За последнее время вы достигли хороших результатов в саморазвитии. Пора делиться успехами! Пришло время вдохновлять других, Рак. Не сомневайтесь, у вас все получится. Вы даже не представляете, какой будет радость стать для кого-то тем, кто умеет вселить веру в себя и подать пример успеха!

Космический совет: время вдохновлять своим успехом окружающих.

♌ Лев

Сегодня вы почувствуете вдохновение, чтобы заняться чем-то, о чем давно задумывались. Не важно, насколько популярно это занятие. Не бойтесь показаться старомодным или странным. Помните, что ваш путь — дорога творца! Если вам охота вдумчиво собирать модели кораблей или возиться с новым цветком в вашем саду, что в этом такого? Будьте свободны от предрассудков!

Космический совет: время воплощать давнюю задумку и мыслить творчески.

♍ Дева

Вы запутались в мыслях. Вы бесконечно прокручиваете в голове сценарий событий недавнего прошлого, выясняя сами с собой, кто прав, кто виноват. Зачем? Пора идти дальше, сделанного не воротишь. Смело опустите свою обиду и двигайтесь вперед! Вселенная вас поддержит.

Космический совет: отпустите обиду и идите вперед.

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♎ Весы

Вы привыкли быть капитаном на корабле собственной жизни. А иногда и становиться пиратом, захватывая чужие суда. Контроль и лидерство — это прекрасно, но иногда надо уметь отпускать штурвал. Ложное чувство ответственности за судьбы всего мира порой вредит, даже таким сильным людям как вы. Дайте себе передышку.

Космический совет: избавьтесь от желания все контролировать.

♏ Скорпион

Вы стоите перед проблемой, которая кажется вам неразрешимой. Но это не так, Скорпион. Все карты в ваших руках, стоит только присмотреться. Соедините свой интеллект с интуицией, и у вас все получится. Решение придет легко, вы даже будете потом смеяться над тем, какая простая задача вас заставила так переживать.

Космический совет: ваша проблема гораздо проще, чем вам кажется.

♐ Стрелец

В последнее время от вас требуется высокая самоотверженность. Но это не повод оставлять свои мечты, планы и стремления. Время вовлечь в вашу деятельность тех, кто вас способен вдохновить, разделить с вами радость от ваших достижений и побед. Такие люди рядом, приглядитесь. Не унывайте, время для исполнения ваших желаний не за горами!

Космический совет: сделайте вдохновляющих вас людей частью своей команды.

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♑ Козерог

У вас на душе неспокойно. Что вас тревожит? Задумайтесь, займитесь самоанализом. Не помешает после сеанса самотерапии беседа по душам с близким вам человеком. Но не спешите все на него вываливать, прежде сформулируйте, что именно вас беспокоит. Это благодатный день для разговора с собой, а уже после — с понимающим и внимательным другом.

Космический совет: займитесь самоанализом. После — поговорите с другом.

♒ Водолей

Мы придаем слишком большое значение деньгам и той роли, которую они играют в нашей жизни. Порой такое случается и с вами. Попробуйте изменить свой подход к финансовому вопросу: для чего вам нужны деньги? Не стали ли они самоцелью в вашей работе? Как только вы честно ответите себе на подобные сокровенны вопросы, ваши дела пойдут в гору.

Космический совет: пересмотрите свое отношение к деньгам.

♊ Рыбы

Вы одержимы желанием помогать всем. Но и ваши ресурсы не бесконечны. Пора подумать о себе. Вы много отдали энергии за последнее время, а сколько получили взамен? Время уделить внимание себе, предаться релаксу и восстановлению сил.

Космический совет: вам пора восстанавливать силы.

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