В России в середине декабря новогодние игрушки подорожают на 30-40%

Восполнить праздничное настроение помогут елка, гирлянды и игрушки. Правда теперь это будет дороже — примерно на 20%. Вместе с ценами, изменились и предпочтения покупателей: многие пластиковым шарам предпочитают стеклянные. Но и это не все. О том, что будет на елках и под ними у нас в этом году, узнал Роман Ишмухаметов.

Марина придирчиво выбирает елочные украшения в одном из торговых центров в сердце Петербурга.

«Хочется, чтобы новогоднее настроение было и, наверное, кролик», — говорит девушка.

С черным водяным кроликом в китайском календаре можно встретиться лишь раз в 60 лет, так что спрос обеспечен.

«Покупатели очень любят. Зайчики в капусте очень нравятся. Такой символ года, и потом будет актуальная игрушка», — считает художница Мария Ковалева.

Такой кролик, завернутый в зеленый кочан обойдется в две тысячи рублей. Кажется, не зря в Поднебесной капусту считают символом денег. Новогодний декор в этом году подорожал на 15-20%. Средняя цена праздничного шара — 350 рублей.

«Начиная от простого пластика вполне достойного с хорошим цветом, тем не менее не разноцветного и без дополнительных украшений, там подорожание будет минимальным. Как только мы имеем хорошую керамику, стеклокерамику, как только мы имеем хорошую форму, кроликов с ушами, то там будет все дороже и дороже», — уверен экономист, маркетолог Игорь Качалов.

Специальные лаки и краски в основном, покупаются за рубежом. Рынок елочных украшений в России примерно оценивается в 7-8 миллиардов рублей. Большая часть всех игрушек завозится из Китая, пятая часть в прошлом году пришлась на страны ЕС, российские производители замыкают тройку.

«Мы возрождаем моду на именно стекло, потому что стекло — это именно душа, концепция определенная. Это совсем другое. Пластик более бездушный», — заявила продавец елочных игрушек Ирина Мурашко.

Да и покупатели, как показывают исследования, стали более разборчивы.

«Спрос на игрушки, сделанные на заказ, в Петербурге увеличился на 40%, а в целом по стране почти на треть. Россияне хотят видеть на своих елках не массовые штамповки, а оригинальные украшения, поэтому и предложений от мастеров стало больше», — сообщил корреспондент Роман Ишмухаметов.

«Наряд» для новогодних елей Мария делает из дерева. Экологично и безопасно для детей. Станок наносит любую надпись на игрушку, а дальше — краски, клей и лак, с щепоткой фантазии.

«Большим спросом пользуются именные игрушки, многослойные игрушки и игрушки, которые содержат в себе какие-то добрые слова», — рассказала автор новогодних игрушек Мария Скокова.

Экстравагантности ели придадут даже обычные нити, сплетенные в технике макраме.

«Любой шар даже самый старый, потертый, мы можем преобразовать и оформить, и он будет звучать совершенно по-другому, как например, эти два шара. В технике макраме они стали уникальными», — сообщила автор игрушек Инна Харламова.

Вот такие же рукотворные «образцы» советской эпохи — сейчас почти бесценные раритеты. Бабушкин сундук со старыми игрушками — для многих россиян стал настоящим источником сокровищ. Истинные ценители не расстанутся с ними ни за какие деньги, но в музее покажут с удовольствием. Например, этим лягушке и дюймовочке аж по 150 лет.

«В основном, конечно, это игрушки единичные, они были изготовлены отдельно», — рассказала организатор выставки новогодней игрушки Евгения Снеговская.

Уже к середине этой недели, говорят маркетологи, игрушки вырастут в цене на 30-40% — все начнут закупаться. Но для тех, кто не хочет переплачивать — есть совет: идти в магазин 31-го после 15:00 часов. Тогда продавцы уже готовы на дисконт. Ведь спроса не будет еще целый год.