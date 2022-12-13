🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 13 декабря, убывающая Луна во Льве просит собрать всю волю в кулак и проявить себя в полной мере!

♈ Овен

Вы разочарованы многим происходим вокруг, но это совсем не повод унывать и вешать нос. Найдите спасение в любимом хобби и в поддержке близких. Пережить непростой период поможет работа: стоит взяться за крупный проект и направить все силы на его успешную реализацию.

Космический совет: найдите утешение в близких, работе или хобби.

♉ Телец

Звезды рекомендуют провести время наедине с природой и «заземлиться» в моменте. Ваша душа давно требует тишины и покоя, так дайте ей то, чего она хочет! Результат не заставит себя ждать, а вы наполнитесь необходимой энергией для совершения великих дел.

Космический совет: проведите время в тишине и покое.

♊ Близнецы

Вселенная знает, что вы пытаетесь угодить всем и сразу. Однако не стоит жить в вечном напряжении и желании, чтобы все вокруг были счастливы. Прежде всего нужно беспокоиться о собственном благополучии и душевном здравии. Будьте осторожны с собственными чувствами, не играйте с судьбой.

Космический совет: сместите фокус с других на самого себя.

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♋ Рак

Как в личной, так и в профессиональной жизни вам нужно быть серьезнее. Вы слишком долго спускали все на тормозах, так что пришло время остепениться и направить все усилия на реализацию своих целей, отложенных в долгий ящик.

Космический совет: время направить усилия на реализацию целей.

♌ Лев

Звезды рекомендуют терпимее относиться к окружающим вас людям. Не бросайтесь колкими фразами, ведь однажды все накопленные обиды могут вылиться в серьезный конфликт, который разобьет немало сердец. В том числе и ваше.

Космический совет: выбирайте выражения в общении с людьми.

♍ Дева

Вы не обязаны жить так, как диктует общество. Только вы и ваша совесть являетесь мерилом для ваших поступков и планов на будущее. Скорее разорвите порочный круг и определитесь с тем, за что возьметесь в первую очередь после того, как позволите сердцу выбирать за вас.

Космический совет: не следуйте чужому выбранному курсу.

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♎ Весы

Не тратьте свое драгоценное время на ожидание удобного момента: действуйте здесь и сейчас! Пора избавиться от синдрома отложенной жизни и понять, чего бы вам хотелось в данный отрезок жизни. Звезды благоволят вам, так что не бойтесь ошибиться.

Космический совет: живите здесь и сейчас.

♏ Скорпион

Того, что ищете вы, ищет и вас. В суете дней важно не упустить свое счастье, будь то человек или возможность подняться по карьерной лестнице. Для этого вам нужно перестать зацикливаться на мелочах и начать читать между строк.

Космический совет: то, что ищете вы, ищет и вас.

♐ Стрелец

Бабочки в вашем животе прямо-таки рвутся наружу. Отдайтесь моменту в полной мере и впустите любовь в свое пространство, она ведь такая долгожданная. Пусть светлое чувство дольше ведет вас на пути, освещая все вокруг.

Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.

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♑ Козерог

Когда люди излишне критикуют вас или подрывают мнение о ваших способностях, их поведение говорит о них больше, чем о вас. Не тратьте свое время на завистников и идите вперед с гордо поднятой головой. Однажды они все поймут, что были неправы, а вы будете уже далеко от их уровня.

Космический совет: не обращайте внимания на критиков.

♒ Водолей

Вселенная шепчет, нет, даже кричит, что пришло время проявить себя! Соберите всю волю в кулак и расправьте свои крылья. Ваше благополучие зарядит все вокруг и осчастливит не только вас.

Космический совет: пришло время проявить себя.

♊ Рыбы

Да, все идет не по плану, но звезды просят вас смеяться всем проблемам и невзгодам в лицо. Это временные трудности, которые вы уже проходили, а значит решение где-то под ногами, стоит только присмотреться.

Космический совет: смейтесь всем невзгодам в лицо.

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