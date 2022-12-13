«Живая легенда»: скончался артист казахстанского балета Булат Аюханов

Аюханов создал более тридцати балетных постановок на музыку казахстанских композиторов.

Умер знаменитый казахстанский артист балета, балетмейстер и педагог Булат Аюханов, передает ТАСС.

Народный артист Казахской ССР всегда уделял большое внимание развитию национальной хореографии, как в плане народного танца, так и в современной манере.

В 1965–2010 годах Аюханов создал более тридцати балетных постановок на музыку казахстанских композиторов, в том числе в Москве, Монреале, Париже и Лондоне.

Булат Газизович Аюханов известен в качестве живой легенды казахстанского балета. Он родился 13 сентября 1938 года в Семипалатинске.

Уже в 1964 году, в возрасте 26 лет, он стал художественным руководителем Алма-Атинского хореографического училища. В 1967 году основал «Молодой балет Алма-Аты», который затем был переименован в театр Государственного академического театра танца.

Народный артист Казахской ССР и профессор искусствоведения в 2018 году указом президента был награжден орденом «Барыс» I степени за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры и хореографического искусства, многолетнюю творческую деятельность.

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