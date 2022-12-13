Сомнолог объяснил, в какой позе спать, чтобы не храпеть и сохранить здоровье

|
Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 38

Сомнолог Полуэтов: лучше всего спать на левом боку

Сомнолог объяснил, в какой позе спать, чтобы не храпеть и сохранить здоровье

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

Читайте нас в: Дзен Новости

Храп может привести к инсульту. Как этого не допустить?

В древние времена считалось, что сон — это маленькая смерть. Сегодня же мы знаем, что он очень важен для здоровья. Например, из-за плохого сна может возникнуть ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, Альцгеймер, Паркинскон и даже смерть.

Сон на левом боку

Зачастую люди боятся спать на левом боку, потому что органы будут давить на сердце и ему будет труднее качать кровь. Как пишет aif.ru, это не так. Сердцу это положение безразлично. Единственный случай, когда спать на левом боку вреднее, чем на правом — это рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка противотоком попадает в пищевод. Но при этой болезни гораздо опаснее спать на спине: затрудняется отток токсинов, которые накапливаются в мозге днем.

Во время сна на животе хуже расслабляются мышцы, и люди не высыпаются. Также эта поза плоха для позвоночника: выпрямляются шейный и поясничный изгибы. Особенно при ожирении по мужскому типу, но при ковиде и пневмонии эта позиция даже полезна, потому что улучшается вентиляция в задних нижних отделах легких.

Плохой сон и храп

Зачастую плохой сон начинается с храпа. По словам врача-сомнолога Михаила Полуэтова, он бывает у 10% женщин и 20% мужчин. Громкость храпа не является характеристикой его тяжести, больше важна его продолжительность. При тяжелой степени он занимает 50% времени сна и может привести к инсульту.

Кроме того, у человека может возникнуть развернутый синдром обструктивного апноэ сна, при котором ночью часто останавливается дыхание. Именно поэтому храп лучше лечить заблаговременно. О его прогрессировании может говорить следующий симптом: человек начинает храпеть не только на спине, но и в любом другом положении тела во сне.

Для того, чтобы не храпеть, постарайтесь не спать на спине, откажитесь от курения и алкоголя, следите за весом. Жир может скапливаться не только в области живота, но и в окологлоточных пространствах, он давит на дыхательные пути, сужая их.

Не спать на спине

На пижаму со стороны спины нашейте кармашек, в который помещается теннисный мяч. На нем лежать неудобно, поэтому вы будете вынужденно менять позу во сне. Этот же способ можно использовать, если во сне вы часто переворачиваетесь на живот. В таком случае мячик поместите на груди.

Ранее 5-tv.ru писал о способах перестать храпеть во сне.

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
63.21
0.44 66.70
0.43
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 13 декабря

Последние новости

1:09
Более чем на треть выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом в регионах РФ за неделю
0:51
Настасья Самбурская объяснила, почему не хочет иметь детей: «Не могу»
0:48
Как спецоперация подняла престиж российской армии — мнения экспертов
0:35
В России в преддверии Нового года все чаще продают контрафактную икру
0:22
Власти непризнанной Косово ввели спецназ в населенные сербами города
0:09
США готовятся анонсировать передачу Киеву комплексов Patriot

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что нельзя делать при насморке
"Добивайся всего сама": принципиальные Николаев и Проскурякова не делают поблажек дочери
СВО подняла престиж Российской армии и наших военных — эксперты
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023