Сомнолог объяснил, в какой позе спать, чтобы не храпеть и сохранить здоровье

Храп может привести к инсульту. Как этого не допустить?

В древние времена считалось, что сон — это маленькая смерть. Сегодня же мы знаем, что он очень важен для здоровья. Например, из-за плохого сна может возникнуть ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, Альцгеймер, Паркинскон и даже смерть.

Сон на левом боку

Зачастую люди боятся спать на левом боку, потому что органы будут давить на сердце и ему будет труднее качать кровь. Как пишет aif.ru, это не так. Сердцу это положение безразлично. Единственный случай, когда спать на левом боку вреднее, чем на правом — это рефлюксная болезнь, при которой содержимое желудка противотоком попадает в пищевод. Но при этой болезни гораздо опаснее спать на спине: затрудняется отток токсинов, которые накапливаются в мозге днем.

Во время сна на животе хуже расслабляются мышцы, и люди не высыпаются. Также эта поза плоха для позвоночника: выпрямляются шейный и поясничный изгибы. Особенно при ожирении по мужскому типу, но при ковиде и пневмонии эта позиция даже полезна, потому что улучшается вентиляция в задних нижних отделах легких.

Плохой сон и храп

Зачастую плохой сон начинается с храпа. По словам врача-сомнолога Михаила Полуэтова, он бывает у 10% женщин и 20% мужчин. Громкость храпа не является характеристикой его тяжести, больше важна его продолжительность. При тяжелой степени он занимает 50% времени сна и может привести к инсульту.

Кроме того, у человека может возникнуть развернутый синдром обструктивного апноэ сна, при котором ночью часто останавливается дыхание. Именно поэтому храп лучше лечить заблаговременно. О его прогрессировании может говорить следующий симптом: человек начинает храпеть не только на спине, но и в любом другом положении тела во сне.

Для того, чтобы не храпеть, постарайтесь не спать на спине, откажитесь от курения и алкоголя, следите за весом. Жир может скапливаться не только в области живота, но и в окологлоточных пространствах, он давит на дыхательные пути, сужая их.

Не спать на спине

На пижаму со стороны спины нашейте кармашек, в который помещается теннисный мяч. На нем лежать неудобно, поэтому вы будете вынужденно менять позу во сне. Этот же способ можно использовать, если во сне вы часто переворачиваетесь на живот. В таком случае мячик поместите на груди.

Ранее 5-tv.ru писал о способах перестать храпеть во сне.