Жители Херсона утверждают, что жизнь в городе ухудшилась после того, как город перешел под контроль Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

«Хуже, хуже, дают помощь, но не всем», — ответила жительница Херсона на вопрос журналистов, стало ли лучше в городе с приходом ВСУ.

Также телеканал рассказал о людях, решивших эвакуироваться из-за слишком тяжелой ситуации. В материале отмечается, что в Херсоне постоянные перебои с электричеством, нет водоснабжения, многие горожане живут только за счет раздачи продовольствия.

В конце ноября стало известно, что зашедшие на правый берег Днепра украинские боевики начали чистки и репрессии среди мирного населения. При этом глава подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Херсона Галина Луговая заявила, что ВСУ будут «отстреливать предателей, как собак».

В частности, накануне сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) расстреляли 20 жителей города Берислава в правобережной части Херсонской области за сотрудничество с Россией. Известно, что людей убили на территории Бериславского машиностроительного завода. В их числе были бывшие работники местных правоохранительных органов, сотрудничавшие с Россией летом и осенью этого года.

Ранее агентства Associated Press, Daily Mail и ряд других иностранных СМИ опубликовали фото с привязанными к фонарным столбам жителями Херсона после входа в город украинских националистов. Как написали журналисты, эта дикая расправа стала неким актом самосуда в отношении тех, кто якобы сотрудничал с российскими властями. После публикаций фото киевский режим лишил аккредитации некоторых иностранных журналистов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские власти арестовали двоих сотрудников российской администрации Снигиревского района Херсонской области, которые занимались выплатами пенсий и детских пособий.