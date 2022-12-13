Защитная реакция: врач объяснил, что категорически нельзя делать при насморке

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

Врач Угнивенко назвал насморк защитной реакцией организма

Защитная реакция: врач объяснил, что категорически нельзя делать при насморке

Фото: www.globallookpress.com / Frank Hoermann/SVEN SIMON

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Когда человек простужается, то часто совершает одни и те же ошибки.

При возникновении насморка человек обычно шмыгает носом, вытирает его рукой или платком, а это может усугубить заболевание. Об этом рассказал заместитель главного врача городской больницы № 1 Челябинска Максим Угнивенко.

«На улице ощутимо холодает. И в это время мы частенько прикрываем нос варежкой, часто неосознанно касаемся лица, глаз, вытираем нос. В этот момент патогены вдыхаются или попадают с загрязненных рук внутрь», — цитирует врача информационное агентство URA.RU.

По словам специалиста, появление насморка на холоде является лишь защитной реакцией организма. Так клетки в передней части носа распознают бактерии, после чего организм вырабатывает слизь с антибактериальными белками.

«При насморке нельзя вытирать нос голыми руками, шмыгать носом (инфекция пройдет глубже), удалять слизь только бумажными салфетками. Многоразовый платок не подойдет, на нем скапливаются бактерии и вирусы, которые потом могут попасть в организм», — объяснил врач.

Угнивенко посоветовал утепляться, носить шапку, принимать витамины и проветривать помещения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как быстро и без последствий вылечить насморк.

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