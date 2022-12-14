Певица Ирина Аллегрова назвала своим главным недостатком ужасный характер

Народная артистка РФ Ирина Аллегрова пожаловалась на свой «ужасный» характер, пишет 7Дней.ru. 70-летняя певица призналась, что крутой нрав не раз становился причиной серьезных проблем, но держать его в узде звезда так и не научилась. Поэтому эффектная блондинка, которая и на восьмом десятке выглядит как королева мужских сердец, так и не устроила личную жизнь.

Как поделилась Аллегрова, признание публики и преданность поклонников не гарантируют женского счастья. Стать популярной гораздо легче, чем стать любимой, считает знаменитость. Она была замужем четыре раза, но все браки оказались неудачными. Своих мужчин исполнительница уличала в изменах, которые воспринимала не иначе как предательство.

«У меня ужасный характер. Прощаю все, забываю все… Могу вспылить в две секунды. Не люблю пускать себе в душу, если я этого не хочу. Я могу просидеть, всю ночь проболтать, понарассказывать все что надо или не надо, если я верю этому человеку. Если я вижу, что это интересно, и мне самой этого хочется», — призналась Ирина Александровна.

Стоит отметить, характер «Шальной императрицы» позволил ей в свое время увести понравившегося кавалера из отношений с другой дамой. Молодого танцора Игоря Капусту артистка угнала на своей девятке прямо от подъезда дома, где он жил с избранницей. По легенде, так и появилась идея песни «Угонщица».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных мужчинах в жизни Ирины Аллегровой. Звезде приписывали множество романов. Сама исполнительница всегда утверждала — любовников у нее не было, только мужья!