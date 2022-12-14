Из-за сильнейшего ливня на Техас обрушился мощный шторм с ураганом

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Воронка из пыли и дождя снизила видимость на дорогах.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Przemyslaw Iciak; 5-tv.ru

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Мощный шторм разыгрался в Техасе. Из-за сильнейшего ливня с грозами на дорогах резко снизилась видимость.

Машинам приходилось останавливаться прямо посреди автотрасс. Разгул стихии сопровождал ураганный ветром, в результате которого в небе образовалась вращающаяся воронка из пыли дождя. Впечатляющими кадрами шторма местные жители поделились в соцсетях.

До этого разрушительные смерчи обрушились на города Франции и Германии. Разбушевавшийся торнадо валил деревья и ограждения, снося все на своем пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Байкале из-за шторма в мороз обледенели корабли.

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Из-за сильнейшего ливня на Техас обрушился мощный шторм с ураганом

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