Из-за сильнейшего ливня на Техас обрушился мощный шторм с ураганом

Мощный шторм разыгрался в Техасе. Из-за сильнейшего ливня с грозами на дорогах резко снизилась видимость.

Машинам приходилось останавливаться прямо посреди автотрасс. Разгул стихии сопровождал ураганный ветром, в результате которого в небе образовалась вращающаяся воронка из пыли дождя. Впечатляющими кадрами шторма местные жители поделились в соцсетях.

До этого разрушительные смерчи обрушились на города Франции и Германии. Разбушевавшийся торнадо валил деревья и ограждения, снося все на своем пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на Байкале из-за шторма в мороз обледенели корабли.