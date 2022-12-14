Допрыгалась: Ивлеева должна выплатить почти 16 миллионов из-за ресторана

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 695

Владеющая московским рестораном Ивлеева получила иск в суд на 15,8 миллиона рублей

Допрыгалась: Ивлеева должна выплатить почти 16 миллионов из-за ресторана

Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников

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Знаменитость уже не первый раз имеет проблемы с законом.

Телеведущая Анастасия Ивлеева оказалась должна 15 миллионов 850 тысяч рублей. В Арбитражный суд Москвы на компанию поступил иск от юриста Александра Мокрова. Как заявил правозащитник, баснословная сумма связана с задолженностью. Сама артистка пока не комментировала эту информацию.

Издание 7Дней.ru отметило, что за прошедшие три года Ивлеева многого добилась в профессиональной деятельности. Помимо участия в различных проектах, звезда попробовала себя в роли актрисы. Однако и этого знаменитости оказалось недостаточно — поэтому она завладела бизнесом и основала несколько компаний, например питейное заведение. Правда, как раз оно и привело ее к проблемам с законом.

К слову, это не первый раз, когда телеведущая сталкивается с нарушением законодательства. Например, два года назад Анастасия нарушила правила ПДД 142 раза, поэтому оказалась должна почти 165 тысяч рублей штрафа.

Еще на красавицу как-то разозлился фитнес-блогер Виталик. Когда у артистки вышел марафон по похудению, спортсмен обвинил ее в нанесении вреда здоровью покупателям курса, ведь советы внутри него оказались крайне вредными, по мнению мужчины. После возмущений он подал в суд на блогершу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивлеева призналась в чувствах к бывшему возлюбленному.

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