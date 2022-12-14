Тревожные процессы: США готовят новые очаги конфликтов по периметру России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 54

Политолог Мартынов назвал Приднестровье вероятным очагом нового конфликта в 2023 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; Telegram / Алексей Мартынов; 5-tv.ru

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Вашингтон хочет заставить Москву «бегать с ведром» вдоль границ и гасить пожары междоусобиц у соседей.

Соединенные Штаты продолжат дальнейшие попытки разжигания конфликтов вдоль границ России для создания дестабилизирующего политического фона вокруг нее. Таким прогнозом с 5-tv.ru поделился политолог Алексей Мартынов.

По его мнению, американцы не только будут поддерживать в тлеющем состоянии уже развязанные при их непосредственном участии конфликты, но и приложат усилия к созданию новых очагов конфронтации.

«Что касается, скажем, Центральной Азии и Закавказья, то там, безусловно, процессы идут, и они крайне тревожные. Это и попытка госпереворота в Казасхтане в январе 2022 года, и разжигание конфликта на таджикско-киргизской границе, и разморозка карабахского конфликта при активном внешнем участии. Возможна и разморозка конфликта в Приднестровье, где дислоцируется ограниченная группа российских войск», — заявил Мартынов.

По словам эксперта, замысел Штатов заключается в том, чтобы заставить Россию «бегать с ведром из одного конца в другой», чтобы гасить конфликты на своих границах и тратить на это время, деньги и ресурсы, тогда как США будут переходить на другой уровень социально-экономического уклада.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ призвал уделить особое внимание конфликту в Нагорном Карабахе.

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