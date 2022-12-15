«Хватило бы до 31 декабря»: Шепелев рассказал о новогодних подарках детям

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Дмитрий Шепелев повесил бумажные пакеты над камином для детей к Новому году

«Хватило бы до 31 декабря»: Шепелев рассказал о новогодних подарках детям

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущий вместе с супругой Екатериной Тулуповой решили необычным образом подогреть интерес трех наследников к празднику.

Телеведущий Дмитрий Шепелев, как и многие россияне, активно готовится к Новому году: украшает дом, покупает подарки близким и родным. В социальной сети знаменитость рассказал, как он с супругой Екатериной Тулуповой решил подогреть интерес наследников к празднику. Вместе с архитектором он воспитывает троих детей: сына от певицы Жанны Фриске Платона, дочь Тулуповой от первого брака Ладу и общего сына Тихона.

«Мы решили подогреть ожидание Нового года у детей. Теперь каждое утро (ну, почти) в импровизированном носке над камином каждого из них ждет приятный подарочек. Ох, хватило бы до 31 декабря», — поделился идеей Шепелев.

Дмитрий Шепелев приготовил детям подаркиДмитрий Шепелев приготовил детям подарки. Фото: Instagram* / dmitryshepelev

Традиция ежедневно радовать детей подарками в носках пришла с Запада и пока нова для многих россиян. Но Шепелев решил испробовать ее. Однако немного видоизменив ее. Вместо носка, подарки он решил складывать в большие праздничные пакеты, которые повесил на стену. При этом, что именно он с любимой подготовил для наследников, рассказывать не стал.

К слову, интерес публики к Шепелеву связан не только с его работой, но и скандалами с семьей Фриске. Артистки не стало 15 июня 2015 года, через два года после рождения Платона. Причина смерти — глиобластома. Певица не хотела, чтобы все знали о тяжелом заболевании: недуг сильно изменил ее внешность. 

После ее смерти между Шепелевым и родными Фриске разгорелся скандал. Родители певицы обвиняли телеведущего в жестокости, краже денег и том, что он запрещает видеть им внука. По словам папы Фриске Владимира Борисовича, он готов помириться с Шепелевым, однако унижаться перед бывшем зятем не собирается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как выглядит и чем занимается сын Жанны Фриске.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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