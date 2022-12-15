Сбежавший из РФ Моргенштерн* восхитился США: «Боже, так можно?»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 603

Сбежавший из России Моргенштерн* восхитился жизнью в США

Сбежавший из РФ Моргенштерн* восхитился США: «Боже, так можно?»

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

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Еще полгода назад оскандалившийся рэпер заявлял о тоске по Родине. Теперь, кажется, забыл о своих чувствах к России.

Сбежавший в Дубай рэпер Алишер Моргенштерн*, восхитился жизнью в США. Туда знаменитость отправился в рамках гастрольного тура. О своих впечатлениях о стране он рассказал в своем Telegram-канале.

В своем рассказе рэпер поведал, что он, не стесняясь, подходил на улице правоохранителям с просьбой сфотографироваться. Он был шокирован, что полицейские с радостью выполняли желание артиста, при этом еще и интересовались его делами, уточняли, откуда он приехал.

Кроме того, во время выступления в Майами Моргенштерну удалось спеть с рэпером Lil Pump. В 2020 году они записали совместную песню, но встретиться тогда не удалось. Поразило артиста и то, что в аэропорте в Нью-Йорке нет разделения для тех, кто приобрел билеты в бизнес-класс и эконом. Чтобы сесть в самолет, певцу пришлось отстоять в очереди с простыми людьми.

«Знаете, какое чувство после США во мне сидит? А что, вот так можно жить? Жизнь может быть такой?», — удивился Моргенштерн.

К слову, бегство Моргенштерна связано с громким скандалом. Так, в феврале этого года полицейские из Набережных Челнов возбудили административное дело на рэпера за пропаганду наркотиков в трех клипах. Как отмечалось, она подтвердилась показаниями свидетелей и результатами комплексной лингво-ботанической экспертизы, которая была проведена в отношении татуировки на груди исполнителя — там изображено растение, похожее на коноплю. Тогда знаменитость язвительно отреагировал на новое административное дело. Не явился на заседание, на котором был оштрафован на сто тысяч рублей.

Сейчас артист живет в Дубае и еще два месяца назад жаловался на тяжкую жизнь. По его словам, с отъездом из России он лишился всех материальных благ и впал в тяжелую депрессию. Неужели сейчас западные традиции вдохнули жизнь?

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* — признан иностранным агентом на территории РФ.

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