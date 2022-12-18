Инфляция в России: итоги 2022 года и прогноз на 2023-й
| Экономика 25
Несмотря на тиражируемые в начале года публикации в западной прессе о проблемах в российской экономике, последняя демонстрирует устойчивость. О европейских странах того же не скажешь.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
В России наблюдается тренд на снижение инфляции после весеннего скачка, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин.
Прогноз по инфляции в России по версии Центробанка:
- 12,2% — по итогам 2022 года;
- До 5% — по итогам I квартала 2023 года;
- До 5% — по итогам 2024 года.
Прогноз по дефициту ВВП в России по версии Центробанка:
- 2,9% — по итогам 2022 года;
- 0,9% — в 2023 году;
- Рост ВВП — в 2024 году.
Инфляция в странах ЕС по итогам 2022 года:
- Эстония — 22,5%;
- Литва — 22,1%;
- Венгрия — 21,9%;
- Латвия — 21,7%;
- Польша — 16,4%;
- Чехия — 15,5%;
- Германия — 11,6%;
- Франция — 7,1%;
- В среднем в ЕС — 11,5%.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
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