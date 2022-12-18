Инфляция в России: итоги 2022 года и прогноз на 2023-й

В России наблюдается тренд на снижение инфляции после весеннего скачка, заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин.

Прогноз по инфляции в России по версии Центробанка:

12,2% — по итогам 2022 года;

До 5% — по итогам I квартала 2023 года;

До 5% — по итогам 2024 года.

Прогноз по дефициту ВВП в России по версии Центробанка:

2,9% — по итогам 2022 года;

0,9% — в 2023 году;

Рост ВВП — в 2024 году.

Инфляция в странах ЕС по итогам 2022 года:

Эстония — 22,5%; Литва — 22,1%; Венгрия — 21,9%; Латвия — 21,7%; Польша — 16,4%; Чехия — 15,5%; Германия — 11,6%; Франция — 7,1%; В среднем в ЕС — 11,5%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.