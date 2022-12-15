Спасибо, Меган! Принц Уильям и Кейт Мидлтон переживают кризис

Отношения самой красивой, крепкой и любящей семьи Букингемского дворца — Кейт Мидлтон и принца Уильяма — зашли в тупик и все это на фоне нового скандала, связанного с Меган Маркл и принцем Гарри. Пока с экранов Великобритании звучат очередные душещипательные откровения пары о нелегкой жизни при дворе, Кейт и Уильям думают, как бы спасти то, что строилось по кирпичикам годами. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала таролог Айгуль Хуснетдинова.

«У них проблемы в отношениях. Они сейчас думают о том, куда двигаться дальше, потому что они уже долгое время вместе, уже больше 10 лет, их отношениям и того больше. Они хотят какого-то развития. Да, понятно, что у них уже есть дети, и нужно двигаться в каком-то направлении, потому что назревает конфликт. Назревает такая переоценка ценностей: нужно ли с этим человеком идти дальше в том виде, что есть. Несмотря на то, что это члены королевской семьи, у них разводы, понятно, гораздо сложнее происходят», — отмечает собеседница.

Но в данном случае, уверяет она, о разводе все-таки речи не идет. Сейчас паре важно разобраться с причинами, загнавшими отношения в никуда. С одной стороны, стабильность в королевстве штучный товар, с другой, любовь важно подпитывать эмоциями — тут бы поучиться у Меган и Гарри.

«Причина застоя в том, что ничего не происходит, их отношения такие же, какие были год назад, пять лет назад, 10 лет назад. То есть они не меняются ни в чем. Нет какого-то развития духовного, личностного развития ни со стороны Кейт, ни со стороны Уильяма», — добавляет эксперт по гадания на картах Таро.

И самое огорчительное, по ее словам, что в ближайшем году конфликт не уляжется. Карты говорят, что принц и герцогиня и дальше будут отдаляться друг от друга, хоть и на публику придется улыбаться.

«Конфликты будут расти и дальше, пока просмотреть сложно, потому что я смотрю на ближайший год. Да и в принципе говорить о том, что этот конфликт уляжется, что он разрешится положительно, я не могу. Они будут все больше отдаляться друг от друга и все больше перестанут ценить друг друга. Понятно, что формально они будут соблюдать свои обязанности королевские, как положено по статусу. Но говорить о том, что они перейдут на какой-то другой уровень я, к сожалению, не могу», — заключила она.

А вот у Меган и Гарри, как ни парадоксально, все будет хорошо: страсти по поводу документального фильма улягутся, у Карла III хватит терпения, чтобы не выйти из себя ради отношений с сыном.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родные отвернулись от принца Гарри и Меган Маркл после фильма о королевской семье.