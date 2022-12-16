«Там молочко»: Семенович рассказала о целебных свойствах своей большой груди

Когда-то экс-солистка «Блестящих» ложилась под нож хирурга, лишь бы избавили ее от многочисленных проблем, с которыми приходилось сталкиваться из-за внушительного бюста. Теперь мнение изменилось.

Одна из самых сексуальных артисток отечественного шоу-бизнеса экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович рассказала о важности большой груди для мужчин. Сейчас у нее восьмой размер груди и, по ее словам, представители мужского пола, смотря на сексуальные формы, не просто восхищаются ими, но и становятся здоровее и крепче.

«Ученые доказали, что у мужчины, который ежедневно смотрит на большую красивую женскую грудь, вырабатываются гормоны счастья, потому что ему кажется, что там молочко. Знаешь, это что-то из детства. Когда мужчина смотрит на большую грудь, то у него меньше инсультов и инфарктов. А если он еще ее потрогал, то он самый счастливый на свете!» — улыбаясь, заявила Семенович в интервью Алле Довлатовой.

При этом Семенович довольна тем, что у нее пышные формы, не всегда. Она признавалась, что с юности над ней насмехались из-за большой груди. Это провоцировало комплексы. Кроме того, большинство не воспринимало знаменитость как личность.

Анн Семенович у многих ассоциировалась лишь с большой грудью. Все это привело к тому, что певица впала в депрессию и решилась лечь под нож хирурга. А после поняла — это было ошибкой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как складывается интимная жизнь Анны Семенович после 40 лет.