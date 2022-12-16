«Не общалась 40 лет и не буду!»: Бледанс возмутилась вопросам о сводной сестре

Актриса и телеведущая отметила — она не раз протягивала руку помощи родственнице. В ответ ее подставляли и обманывали. Поэтому никаких более связей с Дианой она иметь не хочет и не желает.

Эвелина Бледанс рассказала, как сейчас складываются ее отношения со сводной сестрой Дианой. Женщина ранее заявляла, что смертельно больна, ее задерживали со свертками запрещенных веществ, судили. По словам телеведущей, на днях она узнала, что Диана неизвестным образом пробила себе голову, при этом в тот момент она была изрядно пьяна. Услышав об этом, телеведущая и актриса заявила о нежелании обсуждать родственницу. Ведь не раз пыталась помочь сестре выкарабкаться и вернуться к нормальной жизни, но ее доброту не оценили.

«В какой-то момент решила, что я мать Тереза. Вытащила ее, привезла… И будучи у меня дома, она скрыла, что находится под следствием… Почему я из прессы должна узнать, что мою сестру посадили за наркотики?! Я не хочу, чтобы на меня такая тень падала. Не хочу! Я не общалась с ней 40 лет и еще не буду», — резко отреагировала Бледанс в беседе с Алексеем Остудиным в YouTube-шоу «Поясни за».

Сводная сестра Бледанс Диана. Фото: ВКонтакте / Диана Бледанс

По словам Бледанс, в ее жизни и так предостаточно проблем, забот и хлопот, чтобы помогать человеку, с которым она практически не общалась.

«Мне нужно очень много сделать в жизни, чтобы я и младший сын чувствовали себя хорошо», — заключила знаменитость.

К слову, Диана — сводная сестра Бледанс по папе. О ее существовании актриса уже около семи лет назад. Женщина тогда стала частой гостьей на ток-шоу, в рамках которых делилась с публикой, что больна гепатитом, вызвавшим цирроз печени, отсидела в тюрьме за перевозку запрещенных препаратов.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Эвелина Бледанс выглядит без макияжа.