Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Дани Горохова

Эфирная новость 39

Благодаря неравнодушным людям у маленького мальчика будет счастливое детство.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей акции «День добрых дел». Накануне героем нашего сюжета стал маленький Даня. У мальчика — врожденный порок сердца, из-за чего на простые детские радости ему просто не хватает физических сил. Шанс на нормальную и долгую жизнь может дать дорогостоящая операция. На лечение Даниила осталось собрать 2 миллиона 468 тысяч рублей. У семьи мальчика таких денег нет.

Но благодаря зрителям «Пятого канала» удалось собрать всю необходимую сумму и даже больше. Всего за сутки вы перечислили 4 миллиона 436 тысяч 998 рублей. Большое вам спасибо!

Тема:
День Добрых Дел
15 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Дани Горохова
8 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Беллы Зеляниной
1 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы Данченко
25 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Артема Савельева
24 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Савельева
17 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вали Мухиной
11 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Саши Данилова
10 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Саши Данилова
4 нояб
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
3 нояб
На Пятом канале акция «День добрых дел» для 17-летнего Леонида
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