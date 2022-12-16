«Отважные» подбили украинскую технику в ЛНР

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Российские военные сняли на видео уничтожение техники ВСУ в ЛНР

«Отважные» подбили украинскую технику в ЛНР

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Момент напряженного боя произошел на линии фронта вдоль Сватово и Кременная.

Российские бойцы группировки «Отважные» подбили украинскую технику в ЛНР, сообщает РИА Новости.

«На линии фронта вдоль городов Сватово и Кременная в ЛНР подбита украинская техника», — говорится в сообщения.

Украинские военные хотят проникнуть на территорию Луганской народной республики. Именно поэтому ВСУ нужно занять часть населенных пунктов, через которые возможно пройти к Луганску.

Терны и Червоная Диброва не единственные регионы, занять которые мечтают украинские боевики. ВСУ также хотят отбить Северное и Красногоровку, ведь именно эти населенные пункты имеют принципиальное значение.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин объявил о ее начале после очередного обострения конфликта между властями Украины и отделившимися в 2014 году Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР). Москва решила оказать им военную поддержку после отказа Киева от дипломатического урегулирования.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как группировка «Отважные» с помощью системы РЭБ приземлила дрон ВСУ.

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