Группировка «Отважные» с помощью системы РЭБ приземлила дрон ВСУ
Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурию» с помощью системы РЭБ
Фото: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
Вражеский беспилотник осуществлял разведку и координацию ударов артиллерии.
Разведчики группировки «Отважные» на краснолиманском направлении приземлили беспилотник ВСУ «Фурию». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».
Уточняется, что разведывательный дрон удалось посадить с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Известно, что с помощью «Фурий» украинские боевики координируют артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов Донбасса. Это современные модели беспилотников, способные подниматься на высоту 2,5 километра и работать в радиусе 200 километров.
Ранее в этот день Минобороны сообщило о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона», ударив высокоточным оружием по пунктам временной дислокации в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. «Иностранный легион» — неофициальное название для наемников из разных стран, воюющих за киевский режим.
Как ранее сообщал 5-tv.ru, Вооруженные силы России пресекли попытки украинских националистов укрепить позиции и перейти в наступление на трех направлениях.
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