Группировка «Отважные» с помощью системы РЭБ приземлила дрон ВСУ

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 74

Разведчики группировки «Отважные» посадили дрон ВСУ «Фурию» с помощью системы РЭБ

Группировка «Отважные» с помощью системы РЭБ приземлила дрон ВСУ

Фото: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

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Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Вражеский беспилотник осуществлял разведку и координацию ударов артиллерии.

Разведчики группировки «Отважные» на краснолиманском направлении приземлили беспилотник ВСУ «Фурию». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что разведывательный дрон удалось посадить с помощью системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Известно, что с помощью «Фурий» украинские боевики координируют артиллерийские и ракетные обстрелы населенных пунктов Донбасса. Это современные модели беспилотников, способные подниматься на высоту 2,5 километра и работать в радиусе 200 километров.

Ранее в этот день Минобороны сообщило о ликвидации ста боевиков «иностранного легиона», ударив высокоточным оружием по пунктам временной дислокации в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики. «Иностранный легион» — неофициальное название для наемников из разных стран, воюющих за киевский режим.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Вооруженные силы России пресекли попытки украинских националистов укрепить позиции и перейти в наступление на трех направлениях.

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