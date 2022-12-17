Барецкий заявил, что не хотел убивать Данко: «Просто самозахоронение»

Шоумэн утверждает, что лишь хотел помочь певцу избавиться от депрессии и стать счастливым.

Конфликт между Стасом Барецким и Данко (Александр Фадеев) набирает обороты. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru певец заявил, что не причастен к избиению шоумэна у питерского бара.

«Разумеется, никакого отношения к этой истории с ограблением, с избиением Барецкого я не имею», — заявил Данко.

Однако он признал, что все-таки за несколько часов до этого у них случилась потасовка в гримерке бара, где они отдыхали. После Данко раскрыл шокирующую правду: Стас Барецкий хотел лишить его жизни в 2021 году.

«Стас Барецкий хотел меня убить. Видимо, из-за того, чтобы не возвращать деньги, которые взял у меня в долг. Других мотивов я просто не вижу. Но план не сработал — я жив и здоров», — говорит артист.

По его мнению, у Барецкого включилась защитная реакция — нападение. И именно поэтому он начал после рассказывать прессе, что артист якобы напал на него.

«Ты выбрал неправильный путь, Стас», — заключил Данко.

Певец также предупредил, что в скором времени созовет пресс-конференцию, где расскажет, как шоумэн пытался его закопать в могиле. Он надеется, что сумеет не только вывести оппонента на чистую воду, но и вернуть долг. В беседе с 5-tv.ru Стас Барецкий озвучил свою версию конфликта.

«В 2021 году я действительно пытался ему помочь при помощи самозахоронения. Это такая практика, которую я делаю давно, и не только на нем одном. Я помог многим людям и сделал их счастливыми», — говорит шоумэн.

По его словам, человека нужно положить в гроб и закопать в могилу (при помощи специального шланга человек сможет дышать). По мнению артиста, это спасает от депрессии, негатива и других ментальных расстройств. Барецкий крайне удивлен, что Данко мог подумать об убийстве, ведь он всего-навсего пытался его вылечить.

«Почему Данко делает такие заявления и порочит мою кристально чистую репутацию, как человека с 14-ти лет работающего на кладбище, и являющегося президентом Союза профессиональных ритуальных агентов, я не понимаю! Это нормальный способ лечения», — восклицает Стас.

Напомним, 11 декабря Стас Барецкий и Данко вместе отдыхали в баре в центре Санкт-Петербурга. В конце вечеринки Барецкий у выхода из здания столкнулся с группой из пятерых мужчин, которые избили его и украли 120 тысяч рублей и мобильный телефон. Барецкого госпитализировали с сотрясением мозга и многочисленными ушибами.

Спустя два дня после инцидента он обвинил во всем певца. По словам пострадавшего, между ним и артистом возник конфликт, что заметили некие «люди Данко». По версии шоумена, либо они решили отомстить за товарища, либо он собственноручно подстроил нападение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как продюсер назвал плохим хайпом конфликт Данко и Барецкого.