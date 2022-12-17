Шесть человек погибли из-за взрыва бытового газа в многоэтажке в Минске

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 32

Среди умерших есть ребенок.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sebastian Willnow; Telegram / Следственный комитет Беларуси; 5-tv.ru

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Шесть человек, среди которых был и ребенок, погибли в результате взрыва бытового газа в Минске. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

Все случилось 17 декабря в многоэтажном доме. Газ взорвался на втором этаже, после чего начался пожар. Над квартирой, где все произошло, сгорели два этажа.

Из дома смогли эвакуировать более 20-ти жителей. Сейчас на месте работают спасатели. Следователи начали проверку с применением возможностей передвижной криминалистической лаборатории.

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Шесть человек погибли из-за взрыва бытового газа в многоэтажке в Минске

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