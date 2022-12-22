Время прощаться: как намекнуть гостям, что праздник кончился и им пора домой

Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 15

Психолог Елисеева дала советы, как поскорее отправить гостей по домам

Фото, видео: www.globallookpress.com / Nick White; 5-tv.ru

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К сожалению, далеко не все люди понимают, что наступил момент, когда общение с ними становится уже не в радость, а в тягость.

Новый год — это праздник, который традиционно собирает огромное количество людей под одной крышей. Кто-то из гостей вам нравится, а кого-то приходится терпеть сквозь зубы, втайне радуясь, что видитесь с этим человеком вы крайне редко.

Но даже если компания приятная, люди все равно имеют дурацкую привычку злоупотреблять гостеприимством и задерживаться. О том, как поскорее избавиться от «дорогих» гостей и разослать всех по домам без обид в следующем году эксклюзивно в интервью 5-tv.ru рассказала психолог Ольга Елисеева.

Прежде всего, нужно понять, что выстраивать личные границы с людьми и говорить, что вы устали и пора завершать вечеринку — это нормально. Только вам решать, сколько времени вы проводите с гостями. Тем более, если люди собираются на вашей территории, то они обязаны играть по вашим правилам.

«Первое, что нужно сделать — это прежде всего, не винить себя, а понять, что это абсолютно нормально, когда мы ставим кому-то границы. И именно взрослого человека определяет его способность ставить границы, как во времени, пространстве, так и коммуникациях», — объясняет психолог.

Вторая рекомендация: заранее обговорите сроки вечеринки. Если правила установить до начала торжества, то проблем с «пересиживанием» гостей не должно возникнуть. Когда придет время прощаться, вы можете четко и спокойно об этом напомнить, и никто не обидится.

Самое главное — не стесняться все говорить прямо. Если что-то пошло не по плану, вы всегда можете попрощаться с гостями, но делать это лучше всего тактично. Как вариант, можно сказать, что пришло время завершить торжество и всем уже пора ехать отдыхать по домам.

Ранее 5-tv.rru рассказал, как правильно провести первые 12 дней Нового года, чтобы быть счастливыми.

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