«Решили рискнуть»: Глюк'oZа вместе с семьей покидает Россию

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 1 898

Певица Глюкоза планирует уехать из России в Индию вместе с семьей

«Решили рискнуть»: Глюк'oZа вместе с семьей покидает Россию

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Новый год артистка решила начать в совершенно ином мире.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике по псевдониму Глюк'oZa, сделала важное заявление в выпуске одной из телепередач. В ближайшие две недели вместе с семьей она покинет Россию и проведет новогодние каникулы в крайне экзотичном месте.

По традиции звезды греются на Мальдивах, Бали или в Дубае. А Глюк'oZa местом назначения выбрала Индию. Ни влажный и жаркий климат, ни антисанитария не смутили артистку.

«Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть наконец, что такое Индия, по-настоящему, потому что мы отдыхали там только в отеле, это был такой спокойный, тихий, очень умиротворенный отдых. Но Индия — она же другая, она вся кишит. В этом году мы решили рискнуть», — поделилась откровением Чистякова-Ионова.

К слову, чтобы попробовать кишащую Индию на вкус, артистка потратит минимум пару миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Аниту Цой не приглашают на новогодний «огонек».

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
64.61
0.31 68.78
0.33
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 18 декабря

Последние новости

12:02
Призрак СССР во властных коридорах Вашингтона: зачем США нестабильность у границ РФ
11:47
«Решили рискнуть»: Глюк'oZа вместе с семьей покидает Россию
11:33
Москву накрыло снежным одеялом: за сутки выросли рекордные февральские сугробы
11:15
Жена Зеленского спустила огромную сумму на люксовый шоппинг в Париже
11:01
Шольц о поставках танков Украине: «Германия не будет действовать в одиночку»
10:45
Киркоров назвал Лазарева своим наследником: «Все заслуженно»

Сейчас читают

Европейский политолог: жители ЕС погрязнут в долгах и начнут отказываться от еды
"Его изолировали от всех": Левкин потерял связь с больным 75-летним Алибасовым
«Закрываю между нами дверь»: Агутин подтвердил слухи о расставании с Варум
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023