«Решили рискнуть»: Глюк'oZа вместе с семьей покидает Россию

Новый год артистка решила начать в совершенно ином мире.

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная публике по псевдониму Глюк'oZa, сделала важное заявление в выпуске одной из телепередач. В ближайшие две недели вместе с семьей она покинет Россию и проведет новогодние каникулы в крайне экзотичном месте.

По традиции звезды греются на Мальдивах, Бали или в Дубае. А Глюк'oZa местом назначения выбрала Индию. Ни влажный и жаркий климат, ни антисанитария не смутили артистку.

«Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть наконец, что такое Индия, по-настоящему, потому что мы отдыхали там только в отеле, это был такой спокойный, тихий, очень умиротворенный отдых. Но Индия — она же другая, она вся кишит. В этом году мы решили рискнуть», — поделилась откровением Чистякова-Ионова.

К слову, чтобы попробовать кишащую Индию на вкус, артистка потратит минимум пару миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему Аниту Цой не приглашают на новогодний «огонек».