«Не бедный»: Анна Семенович нашла себе жениха в компании друзей

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Рита Миронова
Рита Миронова 137

Анна Семенович рассказала историю знакомства со своим новым избранником

«Не бедный»: Анна Семенович нашла себе жениха в компании друзей

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Певица призналась, что первым делом проверила возлюбленного в постели.

Певица Анна Семенович рассказала, как познакомилась со своим новым избранником. По словам артистки, она встретила возлюбленного в компании общих друзей.

«Чтобы заводить себе парня, нужно иметь какие-то чувства к этому парню. Поэтому неважно какой он — молодой или старый, главное, чтобы были эмоции», — заявила Семенович в программе «Ты не поверишь!».

Имя жениха Анна не называет, однако не скрывает, что уже проверила мужчину в постели и оценила его материальное благополучие - два самых важных для нее критерия. Семенович ценит совместимость в сексе и видит рядом с собой только богатого мужчину, который не будет скупиться на подарки для любимой женщины.

Недавно, например, Анна получила от жениха подарок в виде кольца за пять миллионов рублей.

«Мне нравится, когда мужчина обеспеченный, когда он может делать своей девушке хорошие подарки», — призналась певица.

Она также отметила, что возлюбленный — ее ровесник. Больше подробностей о своем избраннике Семенович рассказывать не захотела.

У 42-летней певицы было много романов и поклонников, но ни с кем она до ЗАГСа так и не дошла. Сейчас у Семенович появилась надежда не только познать замужнюю жизнь, но и, наконец, стать мамой. Об этом певица мечтает очень давно и даже решилась заморозить яйцеклетки, чтобы в случае необходимости прибегнуть к суррогатному материнству.

Ранее 5-tv.ru писал, что Семенович рассказала о целебных свойствах своей большой груди.

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