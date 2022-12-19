Привыкли к запаху: обитатели коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 87

В коммуналке на северо-западе Москвы обнаружили мумифицированное тело

Привыкли к запаху: обитатели коммуналки в Москве 15 лет жили с мертвым соседом

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Bockwoldt

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Одинокий мужчина исчез в 2007 году и был признан пропавшим без вести.

Тело умершего жителя Москвы не менее 15 лет пролежало в одной из комнат коммунальной квартиры на улице Берзарина, прежде чем его обнаружили соседи.

Как выяснил 5-tv.ru, 17 декабря в столичную полицию обратилась одна из собственниц трехкомнатной коммунальной квартиры. Она сообщила, что обнаружила в принадлежащей ей комнате мумифицированное тело человека. По словам женщины, по данному адресу она не появлялась более 30 лет, а умерший — это, предположительно, собственник другой комнаты в коммуналке, одинокий мужчина 1954 года рождения.

Третья собственница квартиры, постоянно проживающая в ней, сообщила, что не видела соседа с осени 2007 года. Она рассказала, что мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял алкоголем и не следил за санитарным состоянием своей комнаты, из которой постоянно неприятно пахло.

По информации «МК», в 2021 году женщина добилась признания соседа пропавшим без вести, после чего принадлежавшие мужчине метры поделили пополам между оставшимися собственницами жилья. В этом году одна из них продала свою долю второй и приехала, чтобы забрать свои вещи. Тогда-то она и обнаружила лежащее на кровати в ее комнате мумифицированное тело.

По данному факту Следственный комитет организовал доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Для установления причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жительница Обнинска месяц прятала в чемодане тело умершего грудного сына.

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