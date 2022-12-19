Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Песков посоветовал Залужному отдыхать после слов о совместной операции Москвы и Минска

Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать

Фото: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

По мнению представителя Кремля, украинский военачальник явно «переработал», о чем свидетельствуют его абсурдные заявления.

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, заявившему о возможном участии армии Белоруссии в спецоперации, нужно «отдыхать». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал он, комментируя журналистам заявление Залужного.

Накануне главком ВСУ отметился другим громким высказыванием. Залужный заявил, что сможет выбить российские войска из Запорожской и Херсонской областей, если Запад передаст украинской армии дополнительно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

До этого командующий украинской армией заявлял, что восхищается российским генералом Сергеем Суровикиным. Он сравнил военачальника с полководцем эпохи императора Петра I, ослушаться которых было подобно смерти.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сравнил главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского с офицерами Гитлера.

-3° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
66.35
1.74 70.62
1.84
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 19 декабря

Последние новости

22:56
Новогодняя полезность: сколько можно съесть бутербродов с икрой
22:47
Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать
22:35
«Кто запрещал синий и желтый?» — Лоза о скандале с Орбакайте и Николаевым
22:17
«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
22:06
Новогодняя елка в Киеве работает от генератора и всего несколько часов
21:48
Страдает психика: кто из звездных детей «сошел с ума» от славы родителей

Сейчас читают

«Найдет вас в спальне»: военный эксперт о новейшем комплексе разведки «Ирония»
10 заповедей Николая Дроздова: секрет счастья и долгожительства
За закрытой дверью: кому посвятил песню о расставании Леонид Агутин
Как не набрать лишний вес во время праздников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023