Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать

По мнению представителя Кремля, украинский военачальник явно «переработал», о чем свидетельствуют его абсурдные заявления.

Главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерию Залужному, заявившему о возможном участии армии Белоруссии в спецоперации, нужно «отдыхать». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ему надо отдыхать. Переработал», — сказал он, комментируя журналистам заявление Залужного.

Накануне главком ВСУ отметился другим громким высказыванием. Залужный заявил, что сможет выбить российские войска из Запорожской и Херсонской областей, если Запад передаст украинской армии дополнительно 300 танков, 600-700 БМП и 500 гаубиц.

До этого командующий украинской армией заявлял, что восхищается российским генералом Сергеем Суровикиным. Он сравнил военачальника с полководцем эпохи императора Петра I, ослушаться которых было подобно смерти.

Ранее военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru сравнил главкома ВСУ Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского с офицерами Гитлера.