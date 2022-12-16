Военный эксперт сравнил Залужного и Сырского с офицерами Гитлера

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 45

Военный эксперт Никулин: борьба за власть на Украине похожа на «грызню» в окружении Гитлера

Фото, видео: Ратмиров Андрей / ТАСС; Личный архив Игоря Никулина; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Похоже, несмотря на многочисленное количество ошибок, украинский лидер продолжает трястись за свое место под солнцем.

В Киеве есть силы, желающие заменить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. Возможные причины подобной перестановки кадров назвал военный эксперт Игорь Никулин в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru. По его словам, происходящее в украинской власти можно сравнить с «мышиной возней». По мнению собеседника, президент Украины Владимир Зеленский начал убирать всех возможных конкурентов.

«Только вчера объявили, что погиб „кровавый пастор“ (Александр Турчинов, бывший врио президента Украины — Прим.ред.), теперь следующий — Залужный, который как-то добрал, видимо, авторитет укронацистов, коим он является. Мелкий диктатор хочет стать великим диктатором», — прокомментировал собеседник.

Никулин добавил, в данной ситуации важно смотреть на причину, нежели на повод, поскольку последний может быть любым. Специалист считает, что причиной всему так называемая «грызня» за власть.

«Даже в окружении Гитлера в 1945 году была очень серьезная грызня за власть, хотя там Рейху осталось жить два-три месяца. Крысы в банке борются за место под солнцем, грубо говоря. Должен остаться один, как в фильме про Горца», — резюмировал Никулин.

До этого в СМИ появилась информация о том, что Валерий Залужный восхвалял российского генерала Валерия Суровикина, сравнивая военачальника с полководцем императора Петра I.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие потери Украины с начала спецоперации озвучили власти Европы.

Тема:
Спецоперация
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