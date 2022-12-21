Как красиво подарить близким денежный презент на Новый год

Иногда лучше не тратиться на сувениры или сладости, если друзьям или родным больше нужна финансовая помощь. Главное, правильно это преподнести.

Деньги в конвертике – не самый красивый способ поздравить друзей или родных на Новый год. Есть много других идей порадовать близких в денежном эквиваленте, некоторые из них перечислило издание Сибкрай.ru.

Подарочный сертификат

Знаете, в каком магазине ваша подруга, сестра, мама чаще всего устраивает шопинг – порадуйте ее подарочным сертификатом или картой. Возможно, это магазин косметики, а кто-то готов на несколько часов «пропасть» в строительном гипермаркете. Если вы имеете дело с «законченным» гурманом – дайте ему возможность еще раз побаловать себя в любимом ресторанчике. Так что – карты в руки вашим любимым.

Банковская карта

Такой вариант тоже неплохо делается все просто: открываете неименную карту в банке, пополняете, кладете в красивый конвертик и сюрприз готов. Можно расплатиться в любом магазине, кафе, отплатить экскурсию, накупить вкусняшек – ваши близкие точно вспомнят вас добрым словом.

Вклад

Если сильно заботитесь о финансовом состоянии человека, откройте вклад. Теперь банки предоставляют возможность сделать это, не предъявляя личных данных одаряемого. Есть вклад на предъявителя, а есть в пользу третьего лица. Последний вариант считается более удобным и надежным, так как снять деньги со счета сможет именно тот клиент банка, на имя которого открыт вклад.

Блестящая инвестиция

Возможно, ваш друг или родственник – настоящий коллекционер. К коллекции необычных ложечек, марок, тарелок, ножей можно добавить еще одну – пусть это будут монеты из драгоценных металлов. Так вы точно убьете двух зайцев: во-первых, это хорошая инвестиция, во-вторых – презент будет дорог сердцу близкого человека.

Акции

Этот вариант на любителя, и оценить такой презент, скорее всего, смогут люди, разбирающиеся в ценных бумагах, и которые следят за событиями на фондовой бирже. Если речь точно идет об этом человеке – тогда это то, что ему нужно. Вряд ли дорогой парфюм или хороший свитер обрадуют его больше, чем такая инвестиция.

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