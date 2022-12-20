МИД РФ: позиция ООН по расстрелу российских военнопленных неадекватна

В ООН смело кричали о необходимости расследования. А потом наступила тишина.

Россия считает абсолютно циничной и неадекватной реакцию ООН на расстрел российских военнопленных в Донбассе. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Стоит напомнить, что 25 ноября верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк указал на необходимость расследования жестокого расстрела российских военных и привлечения виновных к ответственности. Однако после этого наступило молчание. Никаких действий, никаких заявлений — абсолютная тишина.

«Сказать, что мы не удовлетворены такой реакцией главного ооновского правозащитника, — ничего не сказать. Считаем данную верховным комиссаром оценку злодеяний украинских военнослужащих неадекватной, а занятую им позицию по этой трагедии циничной и беспринципной», — высказался Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.

В ноябре в сети появилось видео, на котором минимум дюжину российских солдат публично расстреляли. Безоружных пленных жестоко убили украинские националисты — выстрелом в голову.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО.