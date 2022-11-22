Казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 91

RT: расстрелявшие пленных российских солдат украинские националисты тесно сотрудничают с НАТО

Казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE / ТАСС

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Тема:
Украинский кризис

Боевиков 80-й бригады Вооруженных сил Украины ненавидеть русских учили морские пехотинцы из США еще задолго до начала спецоперации.

Расстрелявшие российских пленных солдат в Макеевке Луганской народной республики (ЛНР) боевики тесно сотрудничают с НАТО. Об этом сообщил телеканал RT, ссылаясь на информацию от бывшего боевика ВСУ.

«80-я бригада ВСУ, которая расстреляли российских военнопленных, базируется во Львове и тесно сотрудничает с НАТО», — заявил он.

Он ранее сам служил в этой бригаде, но после того, как националисты казнили его папу, перешел на российскую сторону. По словам бывшего боевика, морские пехотинцы из США обучали националистов ненавидеть россиян.

«И обучением полностью ВСУ, и политическим промыванием мозгов самих военнослужащих 80-й бригады занимались морпехи-американцы», — добавил он.

Шокирующий ролик, на котором боевики расстреляли пленных российских солдат, появился несколько дней назад. По словам председателя Союза по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке. Он подчеркнул, что будет требовать международного расследования. Видео было направлено во все организации соответствующей сферы влияния — Управление верховного комиссара ООН по правам человека, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста, ОБСЕ, Совет Европы и другие.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по признакам преступления. В Минобороны России отметили, что подобный случай не первый, это «распространенная практика» националистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, причастные с жутким действиям будут найдены и наказаны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была реакция Запада на расстрел российских пленных боевиками ВСУ.

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Казнившие российских военнопленных боевики ВСУ тесно сотрудничают с НАТО

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