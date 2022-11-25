ООН: обстоятельства расстрела российских пленных должны быть расследованы

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

В ООН призвали тщательно расследовать обстоятельства расстрела российских военных

ООН: обстоятельства расстрела российских пленных должны быть расследованы

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

По информации мониторинговой миссии ООН, все видео, вызывающие тревогу, являются подлинными.

Все обстоятельства расстрела российских военных, которые были в плену на Украине, просто необходимо тщательно расследовать, об этом сообщил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

«Фактические обстоятельства всей последовательности событий должны быть расследованы в максимально возможной степени, а лица, признанные виновными, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении Тюрка, опубликованном на сайте организации.

По его словам, мониторинговая миссия ООН на Украине уже успела провести предварительный анализ, который указал на то, что все эти видео, вызывающие тревогу, являются подлинными.

Данный анализ также подчеркивает и необходимость детального судебно-медицинского расследования.

До этого МИД РФ потребовал от международных организаций осудить вопиющее преступление расстрела российских военнопленных и провести его тщательное расследование. Также в официальном заявлении говорится, что все виновные и причастные к преступлениям понесут заслуженное наказание.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как в сети появилось новое видео расстрела пленных российских солдат. На кадрах неизвестные хладнокровно расправляются с лежащими на земле безоружными бойцами. Одному из них — еще живому — убийцы стреляют в голову.

Тема:
Специальная военная операция России
25 нояб
До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом
25 нояб
Путин назвал героями всех участников спецоперации на Украине
25 нояб
Российские войска уничтожили пункты управления ВСУ в ДНР и ЛНР
25 нояб
ВСУ нанесли ракетный удар по Майорску в ДНР
25 нояб
Около 40 боевиков ВСУ уничтожено при попытке прорыва в Запорожье
25 нояб
В магазинах Киева смели с прилавков весь хлеб
25 нояб
«Будут терпеть»: жена Зеленского рассказала, на что готовы украинцы ради членства в ЕС
25 нояб
Песков опроверг слухи о планах Путина объявить о «мобилизации страны»
25 нояб
«Кормят, чтобы не умер»: военный рассказал, кого и чем кормят в украинском плену
25 нояб
Расчеты самоходных установок «Мста-С» уничтожили украинские танки и БТР
-6° Атмосферное давление 769 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
🧙‍♀ Гороскоп на 25 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:47
«Я не буду рок-звездой»: помощник Фредди Меркьюри раскрыл тайны кумира миллионов
16:34
Не отходя от кассы: аптекам разрешат делать лекарства
16:23
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
16:14
Стала известна причина частых прилетов Виторгана из Израиля в Россию
16:07
Таблетки пью горстями: как Семенович выжила после тяжелой формы COVID-19
16:00
До 200 польских наемников уничтожены под Харьковом

Сейчас читают

Ни дать, ни взять: политолог заявил о безумной схожести Зеленского с Саакашвили
Как навсегда избавиться от «вдовьего горба» — эффективная мини-тренировка
Эксперт о Залужном на посту президента Украины: «Худший вариант, чем Зеленский»
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео